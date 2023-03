Il TEMPO strizza l'occhio al MALTEMPO: diversi passaggi perturbati attesi da qui a fine mese!

Ci siamo. Finalmente i modelli convergono tutti verso un'evoluzione meno anticiclonica e più dinamica del tempo, votata anche alla pioggia, che è elemento fondamentale per non trasformare una crisi idrica in un'emergenza senza precedenti per il nostro Paese, soprattutto al nord.



Sembrerebbe che l'episodio del 14-15 marzo non resti isolato, ma possa essere seguito da altri due passaggi, il primo tra domenica 19 e lunedì 20 marzo, il secondo a stretto giro entro mercoledì 22 marzo.



Andiamo per gradi però: ecco il peggioramento di martedì 14 con tutte le piogge previste e anche la neve su Alpi ed Appennini anche a quote inferiori ai 1000m nella seconda fase del peggioramento, qui sotto ecco la mappa riassuntiva dei fenomeni attesi per martedì, più colpite alte pianure del nord, Liguria, Toscana, Lazio:

Con la rotazione del vento a nord, nella NOTTE su MERCOLEDI ecco le precipitazioni concentrarsi soprattutto su nord-est, Emilia-Romagna, Marche, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Campania e temperature in calo:

Per mercoledì 15 fenomeni ancora concentrati su Emilia-Romagna, Marche, nord Abruzzo e basso Tirreno, migliora sulle restanti zone, solo vento in Sardegna, ai margini di tutto questo peggioramento:

Giovedì 16 marzo fenomeni ormai confinati sull'Abruzzo e sul meridione:

Venerdì e sabato bel tempo per tutti e clima soleggiato e gradevole, ma dalla notte su domenica è atteso l'inserimento di una nuova figura depressionaria da ovest, letta in modo differente dai due modelli principali: l'americano vede il passaggio di un fronte freddo con saccatura abbastanza stretta sul nord Italia e parte del centro, la vediamo qui sotto:

E qui ne vediamo le conseguenze precipitative:

Il modello europeo invece prevede un ingresso più lento del fronte perchè legato ad una saccatura centrata ben più a sud ovest, in grado di richiamare aria molto umida e di spingere un fronte ad abbracciare lentamente la Penisola a partire dai versanti tirrenici e nord-occidentali:

Ed ecco le conseguenze sul piano precipitativo, con fenomeni molto incisivi ad ovest in graduale estensione e poi spostamento ad est:

E non sarebbe finita qui: entro mercoledì 22 un'altra saccatura busserebbe alla porta del settentrione secondo il modello americano, sarebbe davvero una manna se andassero in porto tutte:

CONCLUDENDO:

Ci sono almeno tre episodi perturbati in arrivo!

Il primo è certo tra martedì 14 e giovedì 16 marzo: attendibilità 100%

Il secondo è potenzialmente previsto per domenica 19 marzo: attendibilità 55%

Il terzo si scorge tra martedì 22 e mercoledì 23 marzo: attendibilità: 40%