Il TEMPO sino al 10 febbraio: tutto quello che c'è da sapere!

Vi offriamo una panoramica sul tempo previsto sino a tutta la prima decade di febbraio alla luce dei nuovi aggiornamenti modellistici, che ci stanno riservando più di qualche sorpresa.

NUOVA IRRUZIONE FREDDA in vista

Tra venerdì 27 e domenica 29 un nuovo afflusso di correnti fredde da nord-est andrà a scavare una depressione sulle nostre regioni meridionali, favorendo su quelle zone e lungo il medio Adriatico alcune precipitazioni sparse, nevose anche a quote collinari, anche più in basso localmente su Marche ed Abruzzo, tempo migliore ma piuttosto freddo e ventilato sulle rimanenti regioni. La mappa qui sotto descrive quanto previsto.

ULTIMO IMPULSO FREDDO

Tra lunedì 30 e martedì 31 passaggio di un impulso freddo da nord, con tendenza a venti di foehn in Valpadana e neve solo sui settori alpini di confine. La perturbazione si muoverà poi rapidamente verso il centro e il sud portando a fenomeni passeggeri, con neve oltre gli 800m in Appennino. Qui le conseguenze a sud delle Alpi e di seguito la mappa del vento in Italia prevista per martedì 31 gennaio:

RIMONTA ANTICICLONE

Da venerdì 3 febbraio rimonta dell'anticiclone da ovest grazie anche ad una maggiore spinta delle correnti occidentali con conseguente stabilizzazione del tempo e rialzo termico, eccezion fatta nelle aree soggette a situazioni nebbiose. Qui sotto la mappa barica che testimonia il ritorno dell'alta pressione.

FLUSSO UMIDO DA OVEST

Entro lunedì 6 febbraio potrebbe però intervenire un abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico sia pure in un contesto di venti tesi da ovest, che potrebbe garantire una maggiore variabilità sul nostro Paese, specie tra nord e centro, con passaggio di veloci impulsi perturbati e qualche precipitazione, in un contesto comunque non freddo.



INVERNO DESTINATO A TRASCINARSI SPENTO?

Non è detto che la stagione finisca con una sfilata di modesti fronti inseriti in un contesto di venti occidentali miti, potrebbero esserci serpeggiamenti delle correnti più incisivi tali da riportare il freddo e la neve a quote basse, ma stabilire sin da subito se questo potrà avvenire e quando, è francamente impossibile.



Prendiamo invece atto del RESET BARICO che andrà a realizzarsi dai primi giorni di febbraio, in altre parole si torna alla situazione di 15 giorni fa, da lì bisognerà ripartire e capire se l'inverno avrà ancora qualcosa da dire durante il mese di febbraio.