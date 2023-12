Il tempo sino a San Silvestro: ci sarà un sussulto invernale?

Sul tempo previsto da qui alla fine dell'anno ormai non ci sono più molti dubbi; la circolazione atmosferica europea resterà influenzata da un forte anticiclone che riuscirà a coprire anche una fetta considerevole del nostro territorio nazionale ad esclusione delle estreme regioni meridionali, laddove invece troveremo una circolazione marginale di aria più fredda con qualche nube ed una maggiore ventilazione.

Il "pachiderma" anticiclonico rimarrà collocato (dal 15 al 20 dicembre) con la sua roccaforte più stabile e calda sulla Penisola Iberica, l'ovest della Francia e l'aperto atlantico, favorito anche da un'accelerazione delle correnti zonali, tipica peraltro del periodo natalizio, in cui il vortice polare risulta compatto e gira a mille.

Una temporanea sfuriata dell'aria fredda di matrice artica marittima potrebbe intervenire tra giovedì 21 e sabato 23 dicembre , ma c'è ancora molta incertezza. In realtà quell'intervallo di tempo potrebbe coincidere con un lieve abbassamento del flusso zonale atlantico (fronte polare) e di conseguenza di un modesto indebolimento dell'anticiclone.

Ne deriverebbe qualche fenomeno passeggero a spasso per il Paese, nevoso nelle Alpi e un certo ridimensionamento delle temperature, ma per Natale sembrerebbe destinato a tornare un anticiclone potente.

E per fine anno, arriverà un vero sussulto invernale?

In passato è capitato che dopo feste di Natale piuttosto miti intervenisse un sensibile raffreddamento termico sulla Penisola .



Il calo delle temperature coinvolgeva soprattutto le nostre regioni meridionali ed adriatiche, dove spesso si associava anche a precipitazioni nevose a bassa quota, talvolta anche sulle coste.



Per ora NON si vede. A tenerla lontana dai nostri confini ci sarebbe una corrente da ovest sufficientemente tesa da spingere l'alta pressione verso di noi e a deviare tutto il freddo sui Balcani o ancora più ad est.