Il tempo si scuote: ROVESCI sparsi al centro e al sud, seguiti da ARIA FREDDA

SITUAZIONE: l'interazione tra masse d'aria miti ed umide di estrazione mediterranea e una massa d'aria fredda diretta dal centro Europa verso la regione balcanica, ha originato un fronte freddo a ridosso delle nostre regioni centrali, in graduale trasferimento verso il meridione ed associato a rovesci sparsi. Ecco la traccia dei fenomeni previsti per la giornata odierna dal nostro modello; si nota una maggiore concentrazione degli stessi tra Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, nord Puglia:

L'aria fredda che seguirà l'impulso attiverà entro sera dei rovesci tra basso Veneto e Romagna, poi l'aria fredda dilagherà su tutta la Valpadana nella notte, portando nubi su ovest Alpi; contemporaneamente sarà presente lungo tutto l'Adriatico, anche se gran parte della massa fredda rimarrà confinato sui Balcani.



Ecco comunque le temperature previste all'alba di mercoledì a 1500m secondo il nostro modello, dove si nota l'inserimento dell'isoterma di zero gradi al nord e lungo l'Adriatico:

La diminuzione delle temperature di mercoledì, più avvertita al nord e in Adriatico, risulterà del tutto effimera (massime previste tra 16 e 19°C), perché già da giovedì l'anticiclone riporterà ovunque bel tempo e temperature in aumento.



Addirittura tra venerdì 17 e sabato 18 una massa d'aria molto calda per il periodo ci raggiungerà da sud ovest, portando le temperature su valori anche superiori ai 27°C su diverse località. Qui la testimonianza dell'avvezione calda prevista per venerdì 17 a 1500m:

CAMBIAMENTO: un importante cambiamento nello stato del tempo potrebbe intervenire tra domenica 19 e lunedì 20 con l'inserimento di una depressione da ovest, in grado di interagire con aria fredda in rientro da est. Porterebbe precipitazioni diffuse e un calo termico. Da più giorni stiamo seguendo questa evoluzione, che anche oggi pare essere confermata.



OGGI: al nord-ovest soleggiato e mite, in serata venti da est, nubi e più freddo. Al nord-est un po' di nubi irregolari e qualche locale rovescio sulle coste e sulla Romagna, verso sera arrivo dell'aria fredda e rovesci sparsi su basso Veneto e Romagna con calo termico. Al centro e sulla Sardegna instabile con rovesci sparsi, localmente anche forti, alternati a pause asciutte e qualche schiarita. Al sud nuvolosità irregolare con locali rovesci, peggiora su Campania, Molise e nord Puglia con rovesci più organizzati. Temperature in calo nei valori massimi, tranne al nord-ovest, dove caleranno in serata.



