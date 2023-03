IL TEMPO si scuote da domenica con TEMPORALI, vento, poi anche FREDDO e NEVE sul medio Adriatico

Il tempo si scuoterà finalmente nel fine settimana, regalando un sabato con qualche pioggia passeggera al nord-est e una domenica con un impulso temporalesco in rapido transito da nord-ovest verso sud-est, con il nord-ovest che come al solito riceverà, se andrà bene, solo una scarica di brevi rovesci, prima di lasciare il posto al foehn.



Nemmeno quelli secondo il modello inglese UKMO, che vede l'impulso freddo coinvolgere soprattutto Emilia-Romagna, Liguria, est Lombardia e Triveneto prima di raggiungere attenuato il centro Italia e sfilare sui Balcani:

Il modello americano vede un maggior coinvolgimento della Lombardia nel passaggio temporalesco di domenica ma non sarà comunque questo passaggio più o meno incisivo che aiuterà ad uscire dalla siccità, semmai l'evoluzione per il debutto di aprile, di cui parleremo dopo. Qui comunque la distribuzione dei fenomeni per il modello americano nel tardo pomeriggio di domenica 26 marzo:

Le giornate più interessanti risulteranno comunque quelle di lunedì 27 e martedì 28 marzo, quando l'Italia verrà raggiunta da correnti decisamente più fredda dai quadranti settentrionali, che colpiranno principalmente il centro, il sud e marginalmente anche il nord con clima invernale e risvolti dapprima temporaleschi, come vediamo qui sotto, martedì mattina anche nevosi sino a quote molto basse lungo il versante adriatico, tra Marche, Abruzzo e nord Molise. Ecco il lunedì 27 sempre per il modello inglese UKMO:

Ed ecco le temperature a 1500m previste per l'alba di martedì 28 marzo:

Qui invece le conseguenze precipitative con la neve che potrebbe cadere a Fabriano, Urbino, L'Aquila, ma anche Macerata e nel corso della giornata anche su Potenza, Campobasso ed Isernia.

Tutti vedono poi la rimonta parziale e temporanea di un promontorio anticiclonico di matrice africana con temperature in rialzo e tempo buono o discreto da mercoledì 29 a venerdì 31 marzo:

Questa fase più tranquilla potrebbe lasciar spazio ad un nuovo peggioramento, di cui abbiamo già parlato stamane, previsto entro domenica 2 aprile, con lo sfondamento di un'altra saccatura foriera di piogge anche sul nord-ovest, finalmente! Questo il quadro barico previsto ma non fateci per il momento troppo affidamento, una previsione a dieci giorni cambierà ancora molte volte, anche se il disegno barico non sembra così utopistico:

RIASSUMENDO

Tra venerdì 25 e sabato 26 un modesto fronte porterà qualche pioggia dapprima su ovest Alpi, poi su est Veneto e Friuli Venezia Giulia, domenica passaggio temporalesco tra Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Triveneto, nella notte su lunedì anche al centro.



Lunedì 27 marzo parzialmente soleggiato al nord, fenomeni su Romagna, al centro e al sud, ventoso e più freddo ovunque, con situazioni temporalesche.



Martedì 28 marzo ulteriormente freddo, specie in Adriatico con pioggia e anche neve oltre i 300m sul medio Adriatico, in spostamento verso il meridione. Più sole altrove ma ancora vento.



Da mercoledì 29 miglioramento.

Nel week-end 1-2 aprile possibile nuovo peggioramento a partire dal nord.