Il tempo si placa, ma giovedì torneranno le PIOGGE al nord-ovest

Il risveglio di stamane a Torino visto da Piazza Vittorio Veneto, solo nubi sparse, sullo sfondo della Mole:

BREVE TREGUA: tra una depressione e l'altra c'è giusto il tempo per prendersi una pausa tranquilla di 48 ore, in un contesto comunque non del tutto stabile, caratterizzato dal transito di banchi nuvolosi irregolari sulla Penisola. Le temperature si rialzeranno di qualche grado.



NUOVO PEGGIORAMENTO: giungerà da giovedì sul nord-ovest, a causa dell'avvicinamento di un'insidiosa e profonda depressione sulla Francia che spingerà almeno 2 impulsi instabili entro sabato ad attraversare il nord e in parte anche il centro del Paese, mentre il richiamo di Ostro e Libeccio farà risalire notevolmente le temperature sul meridione.



Il primo passaggio instabile interverrà tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì, quando sul Golfo Ligure andrà probabilmente formandosi un sistema temporalesco marittimo di notevole rilevanza, destinato poi a colpire la Lombardia e successivamente il Triveneto, guardate qui sotto la sequenza tra giovedì sera e venerdì mattina:

Successivamente mezza Italia sarà coinvolta in maniera più diretta dalla depressione francese e tra venerdì sera e sabato pomeriggio i fenomeni, dapprima al nord e poi sulle centrali tirreniche, risulteranno spesso intensi ed abbondanti, pur con locali eccezioni e con tendenza a miglioramento temporaneo sul nord-ovest nel corso di sabato, guardate la sequenza:

EVOLUZIONE: al sud il richiamo di aria calda cesserà nel corso del pomeriggio di sabato e tra domenica e lunedì sarà sostituito da un Libeccio decisamente più fresco e poi anche dal Maestrale, che confinerà la massa calda affluita sullo Jonio. Altri impulsi, sia pure meno intensi, seguiteranno ad interessare l'Italia sino a martedì, portando rovesci passeggeri che in questo caso tenderanno a coinvolgere anche il meridione. Un miglioramento è previsto da mercoledì 7 ottobre.



OGGI: nuvolaglia irregolare al nord ma senza fenomeni di rilievo e con, a tratti, ampie schiarite. Al centro qualche passaggio nuvoloso in un contesto soleggiato, un po' di nubi pomeridiane in Appennino. Al sud nubi dense sul basso Tirreno con qualche pioggia tra nord-est Sicilia e bassa Calabria tirrenica, per il resto nubi sparse con ampie schiarite. Tendenza a generale miglioramento. Temperature massime in lieve o moderato aumento. Venti ancora da WNW in attenuazione.



