Il TEMPO si è inceppato: tanta alta pressione, poche piogge locali

SITUAZIONE: il tempo si è di nuovo inceppato. E' affetto dalla consueta patologia: "anticiclonite acuta", aggravata da una smodata attività del vortice polare. Se dovesse continuare così, probabilmente si dovrà attendere qualche settimana per rivedere precipitazioni degne di nota sul nostro Paese.



Al momento l'Italia è coinvolta da un flusso di correnti leggermente instabile dai quadranti occidentali, all'interno del quale si inseriscono modesti corpi nuvolosi che, tra mercoledì e venerdì, potrebbero determinare qualche pioggia dapprima sulla Sardegna, come mostra questa mappa del modello europeo prevista per mercoledì 11 novembre:

Giovedì 12 l'instabilità si trasferirà lungo le regioni centrali peninsulari, coinvolgendo segnatamente Umbria, Lazio, Marche, nuvolaglia anche al nord ma con scarsa fenomenologia, come si vede dalla mappa qui sotto:

Venerdì 13 ancora aria umida in arrivo da ovest con qualche piovasco sulla Liguria e lungo il versante tirrenico, che sabato 14 probabilmente si estenderà anche all'Emilia-Romagna, ma nulla di più. Le temperature si manterranno relativamente miti per il periodo.

EVOLUZIONE: da domenica 15 probabile rimonta più netto del campo di alta pressione e stabilizzazione generale del tempo almeno sino a mercoledì 18.



LUNGO TERMINE: in seguito il modello americano prevede il transito sull'est europeo di una massa d'aria decisamente fredda sull'est europeo, lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Qualche spiffero potrebbe coinvolgere anche la nostra Penisola; seguite gli approfondimenti in merito su MeteoLive nelle prossime ore.



OGGI: bel tempo su tutti i settori ma con passaggi nuvolosi, spesso medio alti, tra nord e centro; locali nubi basse sul settore tirrenico, ma generalmente senza conseguenze. Attenzione alle situazioni nebbiose sulle zone pianeggianti del nord e del centro, peraltro meno estese rispetto ai giorni scorsi. Temperature senza grandi variazioni.

