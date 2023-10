Il TEMPO PAZZO continua tra CALDO ANOMALO e fenomeni anche INTENSI

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento che inquadrano il tempo delle ultime ore in Europa:

Ecco la prima perturbazione che si sfilaccia un po' sull'Italia, ma sta determinando piogge e rovesci soprattutto al settentrione. Il sistema frontale si sposterà verso levante ed avremo quindi una breve tregua nel corso delle prossime ore. In basso a sinistra si nota già una seconda perturbazione che interesserà l'Italia nella giornata di domani, prima di una terza (la più forte di tutte) ancora non inquadrata, che darà maltempo su molte regioni tra giovedi e venerdì.

Un via-vai di perturbazioni come non si ricordava da tempo immemore. Anche il quadro termico tenderà lentamente a ridimensionarsi nei prossimi giorni, ma non si potrà ancora parlare di freddo.

La prima mappa ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Ecco gli ultimi rovesci al nord che in giornata lasceranno spazio ad un miglioramento da ovest, concentrandosi sul nord-est. Piovaschi anche sull'alta Toscana, le zone interne del Lazio, sulla Campania e la Calabria Tirrenica, altrove tempo asciutto o in via di miglioramento nelle prossime ore. Attenzione anche al vento molto forte da ovest con mari in cattive condizioni e mareggiate lungo i versanti di ponente e sulla Sardegna occidentale.

Dal punto di vista termico, vi mostriamo le temperature previste in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Ancora caldo anomalo al sud con punte di 28° in Sicilia e 26° su Calabria e Puglia. Sul resto d'Italia temperature gradevoli, ma sempre superiori alla media.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni prevista per l'intera giornata di domani, mercoledi 1 novembre:

Rovesci anche intensi in trasferimento dalla Sardegna alla Campania e la Calabria Tirrenica. Rovesci anche sulla Liguria centro-orientale e sul nord-est, per il resto basso rischio di pioggia. Calo termico al meridione, temperature invariate altrove.

RIASSUMENDO: Il tempo in Europa è influenzato da una serie di perturbazioni che si susseguono portando maltempo su molte regioni. La prima perturbazione si sta spostando verso levante lasciando spazio ad un miglioramento temporaneo al nord, mentre al centro-sud persistono piovaschi sparsi. La seconda perturbazione arriverà domani dalla Sardegna alla Campania e alla Calabria Tirrenica, portando rovesci anche intensi. La terza perturbazione sarà la più forte di tutte e darà maltempo tra giovedì e venerdì. Il vento da ovest soffierà molto forte provocando mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature sono ancora superiori alla media, soprattutto al sud dove si registrano valori estivi. Domani si avrà un calo termico al meridione, mentre altrove le temperature resteranno invariate.

