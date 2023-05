IL TEMPO: le 8 cose da sapere sino al Ponte del 2 giugno!

Non è ancora tempo di anticicloni, piuttosto di instabilità più o meno marcata. Per chi ha fretta ecco le cose che deve assolutamente sapere da qui al Ponte del 2 giugno:

1 TIPICA INSTABILITA' PRIMAVERILE

La mancanza di un anticiclone esteso con forza nell'are mediterranea determinerà condizioni di instabilità soprattutto sui rilievi e le zone interne da mercoledì 24 maggio sino alla fine del mese e forse oltre, salvo qualche finestra di tempo più stabile. L'instabilità risulterà più attiva lungo la dorsale appenninica centrale, meridionale e sulla Sardegna interna.

2 PASSAGGIO TEMPORALESCO

Un vortice freddo transiterà sul nord nella notte su giovedì 25 maggio e per gran parte del giovedì colpendo soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto occidentale, ma con qualche sconfinamento sulla Liguria nel pomeriggio. Rischio grandine e accumuli anche oltre i 30mm. Ecco il vortice responsabile del maltempo visto dalle mappe:

3 CANALE DEPRESSIONARIO

E' possibile che si scavi un nuovo canale depressionario sull'Italia entro domenica 28 e sino al Ponte del 2 giugno con accentuazione dell'instabilità ovunque, rovesci e temporali, alternati ovviamente a qualche momento soleggiato. Sono diversi i modelli che segnalano l'eventualità che la fase instabile possa protrarsi per parecchio.

4 ANTICICLONE SBILANCIATO

L'anticiclone rimarrà sbilanciato tra Regno Unito e Scandinavia, con qualche puntatina su Europa centrale ma con scarsa propensione ad abbracciare il Mediterraneo. Per questo prevarrà l'instabilità e soprattutto non si vedrà comparire l'anticiclone africano.

5 ANOMALIA/CONTRO ANOMALIA

Si sta venendo a compensare la pesante anomalia dell'ultimo anno e mezzo con un'altra importante anomalia che potrebbe causare precipitazioni sopra la media durante il mese di giugno.

6 NIENTE CALDO INTENSO

Il caldo deriverà unicamente dal soleggiamento ma non dall'avvitamento e compressione dell'aria tipica dei regimi anticiclonici, nè da invasioni di aria calda dall'Africa. Dunque le eventuali punte prossime ai 30°C, deriveranno unicamente da fattori locali, legate anche al grado di continentalità di una regione. Sino ai primi di giugno dunque niente caldo intenso.

7 PONTE del 2 GIUGNO

Risulterà probabilmente instabile, in linea con la congiuntura barica proposta dai modelli, quanto instabile lo sapremo solo nei prossimi giorni.



8 GHIACCIAI

Respireranno sia per le temperature meno alte, sia per la possibilità di ulteriori precipitazioni per questi giorni e soprattutto per il mese di giugno.