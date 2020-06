Il tempo "guarisce" anche al sud, per il resto SOLE e BEL TEMPO

Ecco l'estate che si impone sul nostro Continente con una rimonta abbastanza spettacolare dell'anticiclone delle Azzorre; l'immagine è delle ore 7 di questa mattina:

Una situazione ampiamente prevista dalle mappe già durante la scorsa settimana. Ora le conferme arrivano anche dal satellite che ci mostra la vasta isola di sereno che sottintende la rimonta anticiclonica suddetta.

Le regioni meridionali non sono ancora abbracciate da questa enorme coperta stabilizzante e restano sotto il tiro di correnti più fresche provenienti dall'Europa orientale. Qui sarà ancora possibile qualche fenomeno temporalesco nell'arco della giornata odierna, mentre altrove sarà il sole a dominare la scena in maniera quasi incontrastata.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, martedi 23 giugno:

Bel tempo al nord e al centro con qualche nube sui rilievi senza conseguenze. Nubi sparse al meridione con rischio di qualche temporale nel pomeriggio limitato alla Calabria, ma in decisa attenuazione in serata.

Temperature in ulteriore aumento al nord e al centro, ancora un po' fresche al sud stante l'insistenza di venti settentrionali. Non si prevedono comunque punte di afa o caldo opprimente in Italia.

Per domani, mercoledi 24 giugno, tempo stabile e soleggiato ovunque con qualche temporale di stagione sui rilievi nel pomeriggio, aumento delle temperature anche al sud.

