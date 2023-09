Il TEMPO di OTTOBRE tutto con l'anticiclone? NO

Mappe rosso fuoco in ottobre, sembra più un'immagine da pieno agosto, eppure questa cartina che indica le temperature previste a 1500m per lunedì 2 ottobre, è assolutamente veritiera.



L'anticiclone non ha voglia di scherzare e farà sul serio ancora per alcuni giorni. Ci sarà probabilmente una lieve flessione del campo barico tra mercoledì 4 e giovedì 5, ma se ci sarà qualche pioggia, questa riguarderà solo il nord, principalmente il settore alpino e non prudurrà sostanziali variazioni della situazione generale.

L'andamento a livello pressorio è da CALMA PIATTA almeno sino a domenica 8 ottobre, come vediamo anche da questa mappa:

Nei giorni successivi, cioè da lunedì 9 o martedì 10 ottobre, potrebbe verificarsi una modifica dell'assetto barico, sia grazie ad una maggiore spinta delle correnti perturbate atlantiche, sia per la tendenza delle saccature ad affondare maggiormente verso sud, cercando dunque di inserirsi almeno parzialmente in sede mediterranea:

Qui sopra vediamo il tentativo di una perturbazione atlantica di farsi largo su Europa centrale e parte del Mediterraneo. Se questo tentativo andrà in porto il tempo di ottobre subirà una svolta, in caso contrario, si continueranno a sperimentare temperature da primavera inoltrata o da inizio settembre, che dir si voglia.



RIASSUMENDO

Fino al 3 ottobre bel tempo quasi ovunque, salvo qualche modesto fenomeno di instabilità all'estremo sud e annuvolamenti passeggeri ed innocui al nord. Temperature superiori alle medie di 4/6° nei valori massimi, specie al nord e al centro.



Tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre un possibile modesto passaggio piovoso a ridosso delle Alpi, da confermare. (Attendibilità medio-bassa)



Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre ancora bel tempo ovunque e clima mite.



Da lunedì 9 ottobre possibili cambiamenti del tempo.