Il TEMPO di marzo si SCATENA: nel week-end CALDO ma anche NEVE sulle Alpi, poi MALTEMPO e FREDDO

Siete pronti a vivere finalmente un tempo dinamico? Dopo un giovedì 9 nel complesso abbastanza insulso, venerdì 10 una perturbazione attraverserà velocemente tutto il Paese, portando piogge passeggere, specie sul basso Tirreno, seguite da venti sostenuti da WNW, mentre sui versanti alpini occidentali di confine potranno verificarsi nevicate. Ecco la mappa di venerdì secondo il modello americano:

Sabato 11 marzo situazione davvero inusuale: fronte caldo arroccato contro le Alpi con precipitazioni anche nevose oltre i 1700m, ma marcato effetto favonico in Valpadana con punte di 20°C, così come sulle Isole Maggiori, qui una mappa prevista per la mattinata con la distribuzione dei fenomeni:

Domenica 12 marzo migliora anche sulle Alpi e clima ancora gradevole, ma tra lunedì sera 13 e martedì 14 marzo importante passaggio perturbato al nord, lo vediamo dalla mappa seguente, che evidenzia una bella saccatura protesa verso l'Italia:

Le conseguenti piogge vengono viste un po' da tutti i modelli, cominciamo dall'americano, proseguiamo con il modello inglese Ukmo e poi con quello canadese gem, tutti confermano una discreta passata di piogge al nord e sull'alta Toscana, ma soprattutto anche un netto calo termico con ritorno della neve oltre i 1000m sulle Alpi:

Mercoledì 15 marzo il maltempo traslerà verso sud, coinvolgendo segnatamente il versante adriatico ed inseguito da venti freddi settentrionali che faranno calare ulteriormente le temperature, favorendo nevicate lungo la dorsale appenninica sin sotto gli 800-900m:

Dopo un generale miglioramento atteso tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo, il guasto che si ipotizzava nelle ultime emissioni potesse infliggere un grosso colpo alla siccità, dalle emissioni di stasera ne esce un po' ridimensionato, la media degli scenari del modello americano lo vede appena abbozzato, ma c'è ancora molto tempo e solo il fatto che venga accennata la possibile presenza di una saccatura a ridosso dell'area mediterranea, è già un buon risultato:

RIASSUMENDO:

-vivremo un week-end assolutamente primaverile, eccezion fatta per le zone alpine di confine. Attendibilità: 99%



-peggioramento incisivo tra lunedì 13 e mercoledì 15 marzo, soprattutto al nord, poi anche sul resto d'Italia, ma segnatamente in Adriatico con forte calo termico e precipitazioni, anche nevose in montagna. Attendibilità: 60%



-tra sabato 18 e domenica 19 marzo si ipotizza un nuovo guasto, ancora scarsamente inquadrabile nella consistenza e nella durata.