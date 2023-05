IL TEMPO: ci saranno altre occasioni di PIOGGIA sino a metà mese? E' confermata la debolezza dell'anticiclone?

Qualcuno in questo Ponte del Primo Maggio ha effettivamente assistito a piogge rilevanti, come l'ovest del Piemonte, altri molto meno, altri ancora per nulla. I modelli matematici non sono infallibili e anche se il meteorologo intuisce prima che l'impianto barico non sarà tale da dispensare piogge democratiche, ha comunque il dovere di seguire le indicazioni dei modelli matematici dei più grandi centri di calcolo del mondo, pur mettendo in guardia il lettore sul rischio di "flop".

In ogni caso è indubbio che l'anticiclone faccia fatica a guadagnare la scena, proverà a risollevarsi un po' tra giovedì 4 e sabato 6 maggio, quando è atteso un generale rialzo delle temperature, peraltro già riscontrabile nelle prossime 24 ore sul nord-ovest, dove arriveranno ampie schiarite.

Per domenica 7 maggio è atteso invece l'inserimento di un cavo d'onda depressionario con un passaggio di temporali al nord, specie a nord del Po, come dimostra questa mappa barica e subito dopo quella relativa alle precipitazioni previste, in movimento dal nord-ovest verso il Triveneto:

Nei giorni successivi l'anticiclone non prenderà piede in modo deciso, consentendo al flusso di correnti fresche ed instabili in arrivo dall'Atlantico di inserirsi ancora, almeno in parte nell'area mediterranea, tenendo lontano il caldo su gran parte della Penisola e rinnovando a tratti condizioni di instabilità, come vediamo nella mappa prevista per martedì 9 maggio:

Un guasto più netto si scorge nella media degli scenari del modello americano tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio con il passaggio di una vera e propria saccatura dispensatrice di fenomeni tra nord e centro e di temperature ancora sotto la media del periodo, almeno su queste zone:

Anche verso la metà del mese dovrebbe continuare a manifestarsi un flusso di correnti relativamente fresche e un po' instabili da ovest con qualche altro temporale che attraverserà il nord e il centro, ancora una volta niente anticiclone invadente e nessuna ondata di caldo estiva in vista:

NOTA BENE: questa è la situazione alla luce degli aggiornamenti odierni, ma potrebbe subire modifiche anche rilevanti, segui perciò tutti gli aggiornamenti.