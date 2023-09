Il TEMPO cambia? Sarà lotta aperta con l'anticiclone MA...

I modelli continuano a segnalarci la possibilità di un cambiamento del tempo, con annessa graduale svolta stagionale, da mercoledì 15 in poi ma con una grande difficoltà nell'inquadrare i passaggi instabili deputati a far decollare questo cambiamento.

L'anticiclone presenta dei "buchi" come un formaggio svizzero, nei quali potranno infilarsi le saccature, ma in queste fosse si può anche rimanere incagliati, con il risultato di non riuscire ad avanzare verso levante e rendere più complicati ed incerti quei preziosi passaggi piovosi che tanto servirebbero al nostro territorio.



Ecco un esempio di questo "incagliamento" previsto ad esempio per domenica 17:

Qui vediamo un vortice depressionario apparentemente più organizzato tentare di avanzare verso levante per lo stesso periodo:

Per superare questa situazione di incertezza il modello canadese propone la soluzione di tutti i mali con l'arrivo, intorno a martedì 19 settembre, di un grosso ciclone extra tropicale sul nord-ovest del Continente:

Questa presenza potrebbe davvero determinare un "terremoto" barico sull'Europa ma al momento rimane un po' isolata.

In ogni caso sono attesi due passaggi potenzialmente piovosi su parte dell'Italia tra mercoledì 13 e giovedì 14 e l'altro tra domenica 17 e martedì 19 settembre.



Quanto potrebbe piovere rispetto ad ogni passaggio? Per il primo il modello americano nel calcolo delle probabilità propone con una scala di colori una percentuale del 55-60% al nord, specie al nord del Po e sulla Sardegna, qualche possibilità intorno al 35-40% al centro, molto meno al sud.

Per il secondo passaggio, a testimonianza della grande incertezza nell'inquadrare lo spostamento della saccatura, il modello americano rimane dubbioso e avaro nel prevedere una probabilità alta di fenomeni, che rimarrebbero comunque relegati segnatamente al nord e, con una percentuale inferiore, alle regioni centrali tirreniche, come vediamo qui sotto:

La partita dunque è apertissima, seguite gli aggiornamenti!