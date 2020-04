Il TEMPO cambia: in arrivo da martedì PIOGGE e TEMPORALI su molte regioni

SITUAZIONE: l'alta pressione si indebolisce ulteriormente e consente l'ingresso da ovest di impulsi instabili, che coinvolgeranno soprattutto il nord, il centro e la Campania.

Già nella giornata odierna è prevista una moderata accentuazione dell'instabilità atmosferica, segnatamente a ridosso dei rilievi alpini e del nord Appennino, ma sarà dalla prossima notte che la perturbazione in arrivo da ovest determinerà i primi rovesci lungo la fascia ligure, dell'alto e medio Tirreno, dell'arco alpino e dell'estremo nord-ovest, come si nota nella mappa che segue (dalle 00 alle 07 di martedì 28 aprile):

La progressione del fronte tra le 8 e le 20 di martedì 28 aprile determinerà rovesci e temporali su gran parte del nord, del centro, della Campania e della Sardegna, un po' schermato dall'Appennino l'Abruzzo, mentre un altro ammasso nuvoloso viaggerà "basso" avvicinandosi alla Sicilia:

EVOLUZIONE: mercoledì 29 aprile le correnti vireranno da ovest localizzando i fenomeni sulle regioni di nord-est, il medio-basso Tirreno e la Sicilia, come si nota nella mappa seguente:

GIOVEDI 30 al nord transiterà un ultimo impulso instabile foriero di rovesci in rapida progressione da ovest ad est, specie su Levante ligure, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia e Friuli, qualche piovasco sarà possibile anche sulla Toscana, mentre non dovrebbero esserci conseguenze per le altre regioni, qui la mappa che evidenzia i fenomeni previsti:

MIGLIORAMENTO: dal 1° maggio, ma soprattutto da sabato 2 a martedì 5 è prevista l'espansione di un cuneo anticiclonico africano sull'Italia con tempo buono e temperature in netto rialzo, specie al centro e al sud. Di seguito potrebbe intervenire un netto peggioramento a partire dal settentrione. Approfondimento in giornata su MeteoLive!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------