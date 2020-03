Il TEMPO cambia: da fine week-end arriva un'INVERNATA; freddo e anche neve su alcune regioni!

SITUAZIONE: cambia in modo radicale la circolazione atmosferica sull'Europa e per l'Italia significa ricevere, per la prima volta dopo due anni, correnti da est, quelle che portano il freddo vero, anche se fuori stagione. Arriverà da domenica sera a partire dal Triveneto sotto l'incalzare di sferzanti correnti di Bora e dilagherà entro lunedì mattina su tutto il nord e sul medio Adriatico, per poi espandersi al resto del Paese, Sicilia esclusa, entro la serata. Qui sotto il quadro delle anomalie termiche previste a 1500m per la mattinata di lunedì 23, guardate quanti gradi in meno rispetto alla norma:

E guardiamo invece i valori attesi sempre per lunedì 23 a 1500m secondo il modello europeo a metà giornata:

Ed ecco l'anomalia termica prevista all'alba di martedì 24 marzo a 1500m, scostamenti impressionanti dalla norma sui versanti adriatici:

Ed infine vediamo il momento di massima estensione del freddo a 1500m, riferita proprio alla giornata di martedì 24 marzo secondo il modello europeo, ne rimane esclusa solo la Sicilia:

Mercoledì 25 la formazione di una depressione al suolo sul meridione con annesso fronte occluso a carattere caldo in risalita verso il centro e poi sul nord-est, porrà fine all'ondata di freddo, ma determinerà precipitazioni che, in una prima fase, risulteranno nevose a quote molto basse su gran parte del centro, del Molise, della Campania interna e della Lucania. Nevicate più generose sono attese sul medio Adriatico. Qui il quadro termico a 1500m e poi precipitativo che illustra quanto appena esposto:

OGGI: bel tempo al nord, salvo modesti addensamenti sulle pianure del nord-est nel primo mattino, bel tempo anche al centro ma nubi in arrivo sulla Sardegna ma con scarso rischio di pioggia. Al sud nubi in arrivo da sud ovest e qualche pioggia possibile sulla Sicilia. Temperature ancora miti sull'insieme del Paese.



DOMENICA: nubi in arrivo al nord per venti da est sempre più incisivi e qualche debole precipitazione possibile a ridosso dei rilievi, nevosa oltre i 1500m, nubi anche sul medio Adriatico ma senza fenomeni, sulle centrali tirreniche e la Sardegna cielo velato ma con prevalenza di sole. Al sud nuvolosità irregolare, più compatta sulla Sicilia e la Calabria, associata a qualche pioggia o rovescio. In serata repentina flessione delle temperature sul nord-est e sul medio Adriatico a causa di venti di Bora e di Grecale sempre più freddi.



LUNEDI: ulteriore flessione delle temperature al nord e sul medio Adriatico con qualche sporadica nevicata a ridosso dei rilievi piemontesi, marchigiani ed abruzzesi, e nubi sparse sulle pianure, tempo buono sul resto del centro e sulla Sardegna, nuvoloso al sud con rovesci sparsi. In giornata estensione del freddo a quasi tutto il Paese con venti di Bora, Grecale e Tramontana.

