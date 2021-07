Il SOLLEONE si fa sorprendere da alcuni INTENSI TEMPORALI...

Lo avevamo anticipato ieri ed alla fine è successo. Un'infiltrazione di aria fresca in quota ha messo in moto alcune celle temporalesche che stanno ancora agendo segnatamente tra la pianura piemontese e lombarda. Le vediamo dalla riflettività del radar di questa mattina:

Si tratta di fenomeni locali che nelle prossime ore lasceranno spazio al sole. Su tutte le altre regioni l'estate regna incontrastata con tanto sole e anche caldo.

Tra venerdi 23 e sabato 24 luglio l'alta pressione tenderà ulteriormente a rinforzarsi e questi temporali non dovrebbero più formarsi.

Nella giornata odierna, i temporali dalle pianure tenderanno a trasferirsi in prossimità delle aree montuose del centro-nord, anche se in maniera sparsa ed irregolare. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

I temporali in pianura dovrebbero dissolversi non appena il sole inizierà a scaldare. Focolai temporaleschi si adageranno nel pomeriggio sulle Alpi e l'Appennino centro-settentrionale. Si tratterà dei classici temporali estivi di calore che si dissiperanno al calare del sole. Altrove sole e caldo.

L'alta pressione, come anticipato, tenderà a rinforzare nella giornata di venerdi 23 luglio:

A parte qualche sparuto temporale sulle Alpi orientali ed un po' di nubi pomeridiane sull'Appennino centro-settentrionale, il tempo sarà stabile, soleggiato su tutta l'Italia e con temperature in ulteriore aumento.

