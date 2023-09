Il RUGGITO dell'ALTA PRESSIONE mette in fuga gli ultimi TEMPORALI dall'Italia

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ci illustra il tempo in Europa nelle ultime ore:

L'alta pressione si rinforza sempre di più. Il massimo della sua potenza è atteso nel fine settimana. Sulle estreme regioni meridionali l'azione marginale di un vortice determina ancora annuvolamenti con qualche rovescio, per il resto la situazione è tranquilla.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 27 settembre (r osa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Qualche annuvolamento associato a sporadici rovesci sulle aree estreme, per il resto soleggiato e stabile con eventuali addensamenti che avranno carattere temporaneo.

Queste le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

30-31° a portata di mano lungo il versante tirrenico e sulla Sardegna meridionale, 29° su Liguria, Toscana, Emilia Romagna, basso Veneto e Sicilia occidentale. Molte regioni alle prese con 27-28°, insomma, sarà estate piena.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, giovedi 28 settembre:

Velature in transito al nord e sulla Sardegna e qualche addensamento all'estremo sud, per il resto gran sole e temperature fuori norma per il periodo.

RIASSUMENDO: L’Italia vive una fase di tempo estivo, grazie all’alta pressione che domina la scena meteorologica europea. Il cielo sarà prevalentemente soleggiato e le temperature saranno molto alte per la stagione, con punte di 30 gradi o più in alcune aree. Solo le regioni più a sud avranno qualche disturbo atmosferico, causato da un vortice che lambirà marginalmente il Paese. La situazione non cambierà nei prossimi giorni, anzi l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente nel fine settimana, portando ancora più calore e stabilità. Un vera e propria coda dell'estate, che farà felici gli amanti del bel tempo.

