Il RALLENTAMENTO della Corrente del Golfo ha un ruolo sull'inverno europeo?

Sembra che la corrente del Golfo stia rallentando in Europa. La Gulf Stream ridistribuisce le acque globali, agendo come uno dei più grandi sistemi di circolazione oceanica trasportando l’acqua calda e salata superficiale dal Golfo del Messico fino all’Atlantico settentrionale dove si raffredda e diventa più salata, densa e pesante, scendendo quindi verso gli strati oceanici più profondi; da qui, per il principio di conservazione della massa, torna poi verso Sud. Si tratta della parte fondamentale dell’ampio complesso di correnti oceaniche noto come Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).

A causa delle temperature più elevate sull’Artico, la Corrente del Golfo è influenzata dallo scioglimento dei ghiacci, che scaricano grandi quantità di acqua fredda a sud della Groenlandia, per cui le correnti arrivate da sud diventano meno dense e meno pesanti, scendendo quindi meno rapidamente verso il fondale e rallentando il meccanismo nel suo complesso.

Il nuovo studio, pubblicato a Febbraio 2021, mostra che la corrente è ora più debole del 15% rispetto a 1.600 anni fa e che il riscaldamento globale è responsabile di almeno una parte significativa dell’indebolimento. Gli scienziati prevedono che, se il riscaldamento globale continuasse, l’AMOC si indebolirebbe ulteriormente fino al 35% – 40% entro la fine di questo secolo, il che potrebbe davvero rendere PALESI le conseguenze sul clima europeo.



Infatti alcuni modelli climatici suggeriscono che il rallentamento della corrente del Golfo potrebbe avere conseguenze significative sul clima dell'Europa, causando un raffreddamento regionale e un aumento dell'estensione del ghiaccio marino nell'Oceano Atlantico settentrionale.



Al momento non ci sono però stati riflessi importanti sulla stagione invernale in Europa e in Italia; anzi, invece del freddo ipotizzato da alcuni scienziati, le stagioni stanno risultando tra le più miti di sempre, specie nel Mediterraneo, a dispetto di chi prevedeva Roma e Napoli sommerse dalla neve.

È comunque importante continuare a monitorare attentamente l'evoluzione della corrente del Golfo e a studiarne gli effetti sul clima per comprendere meglio le implicazioni a lungo termine di questo fenomeno.



Il rallentamento della corrente del Golfo potrebbe avere diverse conseguenze sul clima dell'Europa, tra cui un aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore estivo, una maggiore variabilità delle condizioni meteorologiche invernali e un aumento del rischio di inondazioni costiere, ma come già ribadito non vi è ancora alcun riscontro oggettivo che tutto questo stia veramente accadendo o sia attribuibile al rallentamento della corrente.

Fattori molto più importanti sul cambiamento climatico in atto sono quelli già evidenziati nei precedenti articoli:

-Fronte polare più alto di latitudine a causa dello spostamento verso nord delle fasce climatiche

-Di conseguenza cintura degli anticicloni subtropicali molto più invadenti e ripetute ondate di caldo sull'Europa mediterranea

- Per la siccità in Italia saccature che, quando affondano verso sud, lo fanno molto più ad ovest o ad est della Penisola.

- Corrente a getto da ovest sempre troppo tesa nelle stagioni deputate a portare pioggia.

-Diminuzione dei vortici depressionari al suolo in formazione sul Golfo ligure e rarissima penetrazione del freddo dalla Valle del Rodano (famosa crisi del Rodano)

Per approfondire leggi qui:

PIOVERA' davvero? Ecco le cause della "MALATTIA" del tempo e le prospettive! - Meteolive.it