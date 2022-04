Il primo vagone di PREZIOSA PIOGGIA sta agendo sull'Italia

In bella mostra questa mattina la chioma della prima perturbazione che sta agendo sull'Italia:

Le piogge più intense sono in atto sul nord-est, mentre al nord-ovest le precipitazioni sono state purtroppo insignificanti, tranne qualche zona fortunata. Rovesci stanno abbordando il centro, segnatamente il Lazio, mentre al sud il tempo è discreto anche se si ha qualche rovescio sulla Campania.

Nel corso della giornata odierna la perturbazione si sposterà verso levante ed andremo incontro ad una brevissima tregua. Domani, sabato 23 aprile, arriverà la seconda perturbazione che vediamo già sulla Spagna. Questa sembra avere le carte in regola per bagnare per bene tutto il nord Italia, con piogge anche a carattere di rovescio.

Intanto, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata odierna in Italia:

Sul nord-ovest, la Sardegna e poi sul versante tirrenico tendenza a schiarite dopo le ultime piogge della mattinata. Le piogge più intense si concentreranno tra la Romagna, il Veneto e il Friuli. Rovesci anche temporaleschi sono attesi sulla Campania e piovaschi sulla Sicilia settentrionale, per il resto tempo asciutto.

Calerà lo Scirocco sulle regioni meridionali, temperature in calo al nord-est e al centro, in temporaneo aumento sul nord-ovest.

Per domani, sabato 23 aprile, la seconda perturbazione dispenserà piogge consistenti al nord, ma lo vedremo in separata sede.

