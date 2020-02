Il previsto cambiamento del TEMPO aiuterà a combattere il CORONAVIRUS?

COMMENTO: dopo la grande neve del gennaio del 1985, i tragici giorni di Chernobyl della primavera del 1986, i delicati momenti della Guerra del Golfo del 1991 e il devastante attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, questo è di quei momenti che rimangono impressi nella memoria collettiva: se non altro per le scuole chiuse, i supermercati svuotati, l'ansia per un virus che qualcuno definisce modesto, qualcuno un po' meno, ma che sta influenzando profondamente la vita di molti milioni di persone e che non ci lascia tranquilli, anche se magari non lo vogliamo ammettere. Allora guardiamo al cielo cercando un conforto, sperando in una scossa dopo due mesi di sostanziale immobilismo, che magari ripulisca l'aria, spazzi via questo virus a colpi di vento, pioggia e magari (perché no) anche di neve tardiva. Succederà tutto questo? Forse si. Ci potrà aiutare? Perché no…



SITUAZIONE: la pressione è ancora elevata oggi sulla Penisola ma lungo il suo bordo settentrionale riesce ad inserirsi un flusso di correnti nord-occidentali che originerà venti caldi di caduta sul nord-ovest e in genere lungo le Alpi, portando le temperature di Piemonte e Lombardia anche sopra i 20°C durante le prime ore del pomeriggio. Nel frattempo la coda di un fronte determinerà annuvolamenti irregolari sui settori alpini confinali altoatesini con qualche piovasco. Qui sotto l'alba di oggi nel Milanese.

EVOLUZIONE: martedì 25 un fronte si avvicinerà alle Alpi da ovest, preceduto da un flusso sostenuto di correnti umide da WSW che porterà molta nuvolosità al nord e sulla Toscana, associata a piovaschi o pioviggini. Mercoledì 26 il fronte valicherà le Alpi portando venti di foehn sul nord-ovest, rovesci passeggeri su Emilia-Romagna e Triveneto, rovesci anche al centro e sulla Sardegna, in trasferimento in serata verso il meridione. Ecco la sommatoria dei fenomeni prevista per l'intera giornata di mercoledì 26 febbraio sull'Italia secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: giovedì 27 il fronte si localizzerà sul meridione portando ancora rovesci ed anche neve lungo la dorsale appenninica sin sotto i 1000m; neve cadrà anche sui settori alpini di confine a quote basse, abbondante sui versanti esteri delle Alpi, mentre sul resto del Paese saranno attivi Maestrale e Tramontana e farà più freddo come si nota dalle temperature previste a 1500m nella mattinata:

FASE VARIABILE: tra venerdì 28 e sabato 29 è attesa una fase interlocutoria del tempo con venti mediamente occidentali e ancora molte nubi in transito, qualche precipitazione su Alpi e versanti tirrenici e un certo rialzo delle temperature. Da verificare un possibile peggioramento più consistente per i primi giorni di marzo, magari associato anche a nevicate a quote basse e freddo moderato. Seguite tutti i nostri aggiornamenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------