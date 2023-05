Il potente ANTICICLONE punta a dominare l'Europa ma sull'Italia...

Il Sacro Romano Impero: il sogno di un dominio assoluto sull'Europa che si è andato sgretolando quando ci si è resi conti che non era possibile piazzare contingenti ovunque e tener controllato ogni angolo di territorio per anni e anni.



La stessa presunzione ce l'ha l'anticiclone che, avendo stabilito il suo quartier generale sul Regno Unito, da lì cerca di dominare la situazione, allungandosi a destra e a manca per bloccare ogni iniziativa perturbata.

Così non ce la può fare: sulla Scandinavia le "armate" del maltempo resteranno lì in attesa del momento migliore per piazzare un attacco nel Mediterraneo, così come i modesti vortici ciclonici presenti sull'ovest del Continente di interagire con l'azione fredda scandinava e di muovere verso est, come vediamo qui sotto in una mappa prevista per il 7 giugno dal modello giapponese JMA (un po' estrema forse ma che riassume bene la fase di attesa attuale):

Sino ad allora l'anticiclone non riuscirà comunque a proteggere bene il nostro Paese da modeste infiltrazioni d'aria fresca in arrivo da nord-est, che in inverno avrebbero prodotto ben poche conseguenze, ma in estate saranno foriere di qualche temporale, specie sulle zone interne, sul Piemonte e sul versante tirrenico.

Sotto la schema barico e di seguito le conseguenze previste per martedì 30 maggio con i focolai temporaleschi in sfondamento sulle coste del Tirreno a fine pomeriggio, mentre il nord-est rimarrà completamente sottovento e con cielo sereno:

Anche nei primi di giugno stessa situazione: sole al mattino, anche caldo, poi nel pomeriggio la solita attività temporalesca sparsa tra zone interne e versanti esposti alle correnti da nord-est. In questo contesto è chiaro che le aree soggette a maggiore instabilità risulteranno quelle centrali e meridionali.