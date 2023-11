Il MOSTRO SUB-TROPICALE sbuffa aria calda verso l'Italia, ma quanto durerÃ ?

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine dal satellite che inquadra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Un sistema frontale distorto dalla catena alpina ha portato nella giornata di ieri la pioggia fino a 3000 metri sulle Alpi. Il corpo nuvoloso si sta spostando verso levante, trascinando dietro di se una ventilazione compressa da nord-ovest che ha impedito il normale calo termico notturno su molte regioni.

Allargando lo sguardo in Oceano se ne scorge un secondo che nella giornata di giovedì 16 novembre seguirà lo stesso destino, ma sarà seguito da aria relativamente più fredda tra le giornate di venerdi e sabato. Per il resto nulla da segnalare, con una situazione che si manterrà insipida e scialba sulla nostra Penisola almeno fino alla metà della settimana prossima.

Iniziamo con il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 15 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Al nord ed in tendenza su Toscana, Umbria, Marche e Sardegna soleggiato e molto mite. Un po' di nubi sparse le avremo dal Lazio verso sud con la possibilità di qualche piovasco lungo il Tirreno e nelle aree interne, in via di attenuazione tra pomeriggio e sera. Clima ventoso e molto mite, se non addirittura caldo all'estremo sud.

Queste sono le temperature attese oggi in Italia alle ore 14:

I commenti da fare sono pochi in quanto tutti i valori risulteranno completamente esuberanti dalla media del periodo. Segnaliamo 28° sulla Sicilia orientale, 24° sulla Calabria Ionica, ma il termometro salirà oltre i 20° su diverse regioni, anche al nord.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, giovedi 16 novembre:

Nuovo aumento della nuvolosità al nord e al centro, ma con fenomeni relegati solamente all'alta Val d'Aosta. Tempo migliore al sud e sulla Sicilia. Clima sempre mite.

