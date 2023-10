Il MOSTRO ANTICICLONICO resiste! Aria BOLLENTE e sole IMPLACABILE sullâ€™Italia e lâ€™Europa centro-meridionale

La mappa che ritrae la situazione sinottica di questa mattina seguita a rimanere spietata per la nostra Penisola e per tutta l'Europa centro-meridionale:

In altre parole, si continua a prelevare aria bollente direttamente dal tropico sfruttando il trampolino della Penisola Iberica. Un meccanismo atmosferico perverso che sta andando avanti da quasi 20 giorni.

Ci sono segnali di cambiamento? Nel corso dei prossimi giorni, lentamente, la roccaforte iberica tenderà a smantellarsi ed allora verrà meno il prelievo di aria bollente da quel punto, ma non sarà una cosa immediata. Qualche risultato lo avremo solo nella seconda parte della settimana, sperando che sia il prologo per un cambiamento più serio atteso nel prossimo week-end.

Per oggi intanto basterà fare quasi un copia-incolla della giornata di ieri. Ecco il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 9 ottobre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

A parte velature sulle Alpi e qualche nube bassa sulla Liguria, sul resto d'Italia il cielo sarà spietatamente sereno.

Cattive notizie anche sul fronte termico in quanto si prevedono anche oggi temperature fuori da ogni senso e logica per la fine della prima decade di ottobre:

Nella giornata di ieri sono saltati numerosi record termici al settentrione. Oggi non sarà da meno con temperature anche superiori a 30° e quasi ovunque superiori a 25° da nord a sud. Insomma, un'altra giornata estiva completamente fuori luogo.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, martedi 10 ottobre:

Non cambierà niente: ancora un po' di nubi basse sulla Liguria e velature qua e la sull'Italia. Lieve calo termico, ma sempre con valori completamente sballati per il periodo.

RIASSUMENDO: L’Italia e l’Europa centro-meridionale sono ancora alle prese con una ondata di calore senza fine, causata da un meccanismo atmosferico perverso che preleva aria bollente direttamente dal tropico sfruttando il trampolino della Penisola Iberica. Nel corso dei prossimi giorni, lentamente, la roccaforte iberica tenderà a smantellarsi ed allora verrà meno il prelievo di aria bollente da quel punto, ma non sarà una cosa immediata. Qualche risultato lo avremo solo nella seconda parte della settimana, sperando che sia il prologo per un cambiamento più serio atteso nel prossimo week-end, quando potrebbe arrivare una perturbazione atlantica in grado di portare pioggia e rinfresco su gran parte del Paese.

