Il meteo in piena emergenza Coronavirus: instabile ma tutti sperano nel "caldo" della prossima settimana

SITUAZIONE: l'Italia è alla prese con una circolazione d'aria moderatamente fredda ed instabile che genera instabilità sulle nostre regioni centrali, meridionali e su parte del Triveneto e dell'Emilia-Romagna, lasciando invece sottovento e dunque in cielo sereno il nord-ovest. Ecco la sommatoria dei fenomeni prevista dal nostro modello sino alle 18 di oggi:

DA NOTARE il gran sereno presente al nord-ovest con magnifica vista sulle Alpi ma anche brinate sparse sulle relative pianure, qui siamo a Novara:

DOMENICA: l'instabilità si localizzerà al sud, ma aria ancora piuttosto fredda seguiterà ad insistere sul nostro Paese. Sono attese piogge su nord Sicilia, basso Tirreno, Molise, Puglia, Lucania e Calabria, con limite della neve a 1100m in Appennino. Durante la notte su domenica si prevedono gelate nei fondovalle alpini ed appenninici del nord e del centro, valori prossimi allo zero anche in pianura al nord e nelle zone interne del centro. Qui sotto le mappe relative alle precipitazioni previste tra la notte e la mattinata di domenica 8 marzo e di seguito le (basse) temperature previste all'alba sul nostro Paese alle basse quote e nei fondovalle alpini:





GUASTO repentino ma di breve durata: è atteso nella giornata di lunedì 9 marzo quando una veloce perturbazione attraverserà la Penisola da nord a sud, appena rallentata dalla formazione di un minimo depressionario al suolo a ridosso del Golfo Ligure, in rapida discesa lungo il Tirreno. Sono comunque previste deboli precipitazioni soprattutto al nord-ovest, sulle regioni tirreniche, le Alpi e in genere tutte le zone interne del centro e del sud. La neve cadrà anche sotto i 500m al nord-ovest nella prima parte della mattinata, poi oltre gli 800-900m sull'Appennino centrale. Pochi fenomeni su nord-est e regioni adriatiche. Tendenza a miglioramento entro sera.



MIGLIORAMENTO: martedì 10 ultimi fenomeni sul basso Tirreno, ma con tendenza a ulteriore miglioramento, bel tempo altrove e affermazione dell'alta pressione che riporterà ovunque stabilità e un rialzo termico progressivo, soprattutto al nord-ovest e sulla Toscana.



CORONAVIRUS: molti pensano che questo possa incidere sulla frenata nella diffusione del coronavirus, in realtà non vi sono evidenze scientifiche che il caldo possa combattere l'epidemia; in estate, ricordano molti medici, ci sono meno forme influenzali soprattutto perché sono chiuse le scuole stabilmente; ovvio che il sole funga da disinfettante naturale e dunque da antibatterico o antivirale, ma da solo probabilmente non basta per sconfiggere queste forme. Se comunque il pensiero del sole, della luce, del caldo, può far bene psicologicamente in un momento tanto difficile, ben venga.



La fase STABILE dovrebbe proseguire sino a sabato 14 o domenica 15 marzo: in seguito è atteso un nuovo peggioramento con ritorno delle precipitazioni a partire dal nord. Seguite tutti gli aggiornamenti in merito!

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------