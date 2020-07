Il METEO della settimana prossima: si cambia da GIOVEDI al nord?

L'alta pressione delle Azzorre resterà protagonista del tempo atmosferico italiano per una manciata di giorni ma la sua permanenza sul nostro territorio sarà temporanea, le regioni del nord subiranno nuovi attacchi d'instabilità portati dalle correnti oceaniche dalla seconda metà della settimana. A tutti gli effetti quello che vedono i modelli è un vero e proprio abbassamento del flusso zonale atlantico, con lo sviluppo di un'ampia circolazione di bassa pressione che entro la prossima settimana abbraccrà quasi tutta l'Europa, portando con sè tempo movimentato, ventoso ed assai mutevole. All'interno di questa circolazione ricadranno anche le regioni del nord Italia, con il passaggio almeno di UNA perturbazione organizzata tra le giornate di venerdì 24 e sabato 25 luglio. Ecco l'analisi proposta dal modello americano per venerdì prossimo, con l'arrivo di una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centrale:





Queste circolazioni di aria instabile sarebbero veicolate sul nostro Paese da un ramo molto attivo della corrente a getto, gli impulsi perturbati avrebbero una provenienza occidentale e si sposterebbero molto rapidamente dall'oceano verso il quore del continente. Mentre sulle regioni del nord vi sarebbero diverse occasioni di temporali e le temperature, in fin dei conti non sarebbero poi così calde, sulle regioni del centro e del sud, i richiami prefrontali portati dall'attività delle depressioni oceaniche, rimetterebbero in gioco masse d'aria di origine subtropicale africana, con un quadro termico generale che sarebbe votato ad un rialzo. Stima delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri nella giornata di lunedì 27 luglio, caldo al sud, fresco ed instabile al nord: