Il MALTEMPO sull'Italia si farÃ  sempre piÃ¹ AGGRESSIVO!

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta attualmente piovendo:

I rovesci più intensi sono in atto sulla Sardegna, la Sicilia e sul nord-est, dove sono presenti anche dei temporali. Su tutte le altre regioni il tempo si presenta al momento asciutto.

La settimana che stiamo per vivere sarà caratterizzata da molta instabilità da nord a sud che potrebbe sfociare a tratti in tempo perturbato. Una buona notizia per colmare per quanto possibile il deficit idrico, in attesa dell'estate che quasi mai fallisce.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 9 maggio:

Sulla Sicilia e la Sardegna rovesci localmente anche a sfondo temporalesco. Su tutte le altre regioni tempo variabile con temporali o rovesci nelle zone interne e parziali sconfinamenti su pianure e coste. In serata generale attenuazione dei fenomeni che resteranno solo al sud, ma in maniera locale.

Questo è il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi, lunedi 8 maggio:

Punte di 26° nelle aree interne della Toscana, 25° su Sicilia e Foggiano, 24° su bassa Lucania e Pianura Padana centrale. Per il resto temperature gradevoli.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 9 maggio:

Rovesci al sud nella prima parte della giornata, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni. Per il resto mattinata e primo pomeriggio variabili con qualche rovescio nelle zone interne. In serata peggiora al nord-ovest con rovesci e temporali. Temperature su valori gradevoli.

