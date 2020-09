Il MALTEMPO si localizzerà al centro e al sud, molto fresco per la stagione

Risveglio natalizio a Colfosco in Badia, come su molte altre aree alpine; generalmente però si è trattata di una spruzzata, magari inferiore alle aspettative, ma comunque sufficiente a stravolgere il paesaggio.



SITUAZIONE: un vortice depressionario in quota, che tende a presentare anche minimi di pressione al suolo, gravita ancora a ridosso della Penisola, dispensando condizioni di instabilità sul basso Tirreno e sull'estremo nord-est, oltre a mantenere le temperature su valori inferiori alle medie del periodo.



DOMENICA: un nuovo impulso temporalesco, accompagnato da un minimo di pressione al suolo sul Tirreno centrale, attraverserà le regioni centrali e meridionali nella giornata di domenica, originando una scarica di rovesci e temporali, che potranno risultare intensi soprattutto lungo le coste del Tirreno, anche se non ovunque.



Qui le mappe del maltempo previsto dal modello europeo rispettivamente per la mattinata ed il pomeriggio di domenica 27 settembre:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì ancora fenomeni al sud e sull'estremo nord-est al mattino, successiva tendenza a miglioramento. Un modesto promontorio anticiclonico regalerà tempo buono tra martedì e giovedì mattina, favorendo anche un certo rialzo delle temperature, ma da giovedì sera una nuova saccatura si affaccerà rapidamente da ovest, andando a determinare un nuovo peggioramento a partire dal nord-ovest. Secondo il modello americano sono pessime le prospettive per il primo fine settimana di ottobre con maltempo esteso a molte regioni. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con ampie schiarite, possibili residui fenomeni solo su zone alpine di confine ed estremo nord-est con sporadiche precipitazioni, nevose oltre i 1500m circa. Al centro nubi sparse e qualche ulteriore occasionale rovescio ma con tendenza a temporanee schiarite, ripeggiora verso sera sul Tirreno con piogge e rovesci, coinvolta anche la Sardegna. Al sud instabile con rovesci sul basso Tirreno e la Campania, più locali altrove in un contesto variabile. Verso sera peggiora sul basso Tirreno con piogge più diffuse. Ventilato ovunque, forte Maestrale in Sardegna. Temperature in ulteriore calo, specie nelle Alpi e al sud.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------