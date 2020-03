Il MALTEMPO si attenua gradualmente, ma dietro l'angolo si prospettano altre FREDDE sorprese

SITUAZIONE: la morsa del vortice depressionario presente nell'area depressionaria si allenta e al nord il tempo tende a migliorare, mentre al centro e al sud sarà ancora attiva dell'instabilità, sia pure a macchia di leopardo e anche qui non mancheranno delle schiarite, pur a carattere temporaneo. Le temperature sono attese in moderato rialzo nei valori massimi. Qui sotto il colpo d'occhio instabile a ridosso dell'isola di Capri con rovesci presenti in mare aperto:

Molto più stabile ma decisamente surreale per la mancanza quasi totale di turisti la situazione alle MALDIVE presso il resort di Kuredu Island:

Sembrano lontanissimi, in periodo di isolamento imposto da Covid, i tempi in cui Renato Zero cantava "spiagge, immense ed assolate, spiagge già vissute, amate poi perdute, in questa azzurrità, fra le conchiglie e il sale, quanta la gente che, ci ha già lasciato il cuore". L'ottimismo ci fa dire: quei tempi devono tornare.



Veniamo alla distribuzione dei fenomeni attesa per la giornata odierna sull'Italia secondo il modello americano:

FINE SETTIMANA: nel week-end il tempo migliorerà ulteriormente ma limitatamente alla giornata di sabato, quando comunque saranno possibili piogge residue sul nostro meridione; domenica la situazione si ribalterà, al sud tornerà il sole, mentre al nord, sulla Sardegna e le zone interne del centro si accentueranno nuovamente le condizioni di instabilità con rischio di rovesci, specie nel pomeriggio e in serata, segnale dell'avvicinamento di una lingua di aria fredda dal centro Europa al settore alpino.

PEGGIORAMENTO: la posizione defilata ad ovest dell'alta pressione andrà a determinare un nuovo peggioramento tra lunedì e martedì sull'Italia. Il nord risulterà maggiormente coinvolto dall'inserimento di una massa d'aria decisamente fredda per il periodo e sperimenterà rovesci e anche neve a bassa quota nella notte su martedì, segnatamente sul Piemonte, al centro e al sud "di rimbalzo" un fronte si attiverà sul Tirreno e attraverserà un po' tutte le regioni, portando precipitazioni sparse.



Qui sotto la carta barica prevista per l'alba di martedì 31 marzo secondo il modello NAVGEM e di seguito la mappa termica a 1500m per lo stesso frangente centrata sull'Italia:

LUNGO TERMINE: la formazione di un vortice freddo in quota a ridosso delle Alpi occidentali potrebbe favorire una prosecuzione della nuova fase instabile almeno sino a venerdì 3 aprile con occasione per ulteriori precipitazioni, specie al centro e al sud.



Ancora tutta da delineare invece l'evoluzione successiva, con una saccatura in arrivo dall'Artico che potrebbe essere deviata verso est dall'accelerazione delle correnti occidentali, senza più dunque raggiungere l'Italia. Seguite gli aggiornamenti!

