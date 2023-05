Il MALTEMPO che DEVASTA: nuova ALLUVIONE in Emilia Romagna!

Il disastro annunciato purtroppo è avvenuto! Due alluvioni in nemmeno un mese che piagano gli stessi settori dell'Emilia Romagna. Una pioggia che non conosce tregua dopo mesi di siccità. Sono le due facce di un clima ormai "malato" che sempre più spesso si muove per estremi, alternando fasi siccitose lunghissime a brevi periodi in cui può cadere la pioggia di interi mesi.

Le immagini che arrivano dalle aree colpite sono strazianti; le cronache se ne occuperanno, ma noi dobbiamo guardare sempre a prua, per capire come potrebbe evolvere la situazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Iniziamo con la riflettività del radar che mostra le piogge che stanno al momento cadendo in Italia:

Il nocciolo pernicioso di color giallo-arancione è sempre li, ma nelle ultime ore si è mosso verso ovest. In altre parole, ha smesso di piovere sui settori orientali dell'Emilia Romagna, mentre continua sulla parte centrale ed occidentale. Altri rovesci a macchia di leopardo sono presenti al centro e sul resto del nord. Un tempo più asciutto lo ritroviamo invece sulle due Isole Maggiori ed all'estremo sud.

COSA CAPITERA' in giornata? Lentamente, le piogge dovrebbero abbandonare l'Emilia Romagna, per dirigersi molto più attenuate verso il resto del settentrione, ma facciamo parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni per le prossime 6 ore, ovvero fino alle 2 del pomeriggio odierno:

Ancora rischio rovesci per le aree alluvionate. Qualche pioggia anche sui settori più meridionali del nord e rovesci sparsi al centro e al sud, specie nelle aree interne e adriatiche.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia tra le 14 e le 20 di questa sera:

Ecco finalmente il MIGLIORAMENTO sulle aree colpite! I rovesci, molto più attenuati, interesseranno il nord-ovest e le aree interne del centro e del meridione. Più asciutto il tempo sulle Isole.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, giovedi 18 maggio:

Non dovrebbe piovere nelle aree colpite. Qualche rovescio sarà possibile sulle Alpi e rovesci più organizzati nelle zone interne del centro ed in parte anche al sud. Temperature in aumento ed attenuazione del vento.

