Il GRANDE CALDO avvolge l'Italia, ma saranno possibili improvvisi TEMPORALI

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Le regioni settentrionali sono lambite da un corpo nuvoloso che questa mattina sta determinando qualche pioggia tra il Piemonte orientale e l'ovest della Lombardia. Su tutte le altre regioni il tempo è stabile e soleggiato.

Questa situazione andrà avanti ancora per un paio di giorni, poi si avrà un provvidenziale cambiamento che analizzeremo nel corso della mattinata su MeteoLive.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia tra le 9 e le 16:

Ecco i temporali che si svilupperanno su Alpi e Prealpi con sconfinamenti sulle zone di pianura adiacenti tra il tardo pomeriggio e la serata. Su tutte le altre regioni tempo stabile e molto caldo.

Quanto caldo? Ecco la mappa delle temperature al suolo previste alle ore 14 di oggi, lunedi 4 luglio:

Punte di 39-40° saranno possibili sull'Emilia Romagna e le zone interne della Sardegna meridionale. Altrove, valori diffusamente superiori a 35° tranne poche eccezioni.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, martedi 5 luglio, sempre tra le 9 e le 16:

Come già anticipato, non cambierà nulla. Ancora rischio di temporali nel pomeriggio-sera sulle Alpi, con locali sconfinamenti in pianura. Tempo stabile, soleggiato e molto caldo sul resto della Penisola.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

