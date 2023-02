Il Generale Inverno si prepara alla RISCOSSA: febbraio chiuderà con FREDDO, PIOGGIA e NEVE!

Gli ultimi giorni di febbraio potrebbero trascorrere (finalmente) in compagnia di precipitazioni confortanti, di freddo invernale e di neve anche a quote basse. Lo diciamo da giorni, perchè da giorni il modello americano lo segnala e ora anche tutti gli altri si sono accorti del possibile spostamento dei massimi pressori verso il nord-ovest del Continente durante la terza decade del mese.

Di conseguenza si prevede una brusca sterzata verso ovest delle correnti fredde in discesa dal nord Europa verso sud, con coinvolgimento quindi anche dell'area mediterranea.

Ci sono ovviamente ancora incertezze sulla traiettoria dell'irruzione fredda e di conseguenza sui minimi depressionari al suolo che andranno a scavarsi tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio. Le precipitazioni infatti dipendono (in questa stagione) essenzialmente da dove si originano tali minimi pressori. Ci sono però alcuni suggerimenti che i modelli ci vogliono dare:

Nelle tre mappe sopra si nota il coinvolgimento anche marcato soprattutto del nord e del centro Italia; più il vortice freddo sarà centrato a ridosso dell'Italia più c'è possibilità che la neve cada a bassa quota, più invece sarà decentrato verso ovest, più il richiamo umido e mite sarà vivace e cadrà soprattutto pioggia a bassa quota e neve comunque sulle Alpi.



Del resto, per come siamo messi, adesso è importante che dal cielo scenda qualcosa, che sia acqua o neve, è del tutto secondario.

Ci sono anche evoluzioni più fredde che vanno però a determinare fenomeni segnatamente al centro e al sud, anche se al settentrione non mancheranno brevi rovesci di neve sino in pianura, come vediamo nelle due mappe che seguono previste per sabato 25 febbraio:

E l'indice di affidabilità cosa dice? Dice che la corrente a getto finalmente rallenterà e dovrebbe rendere possibile questo scacco matto all'anticiclone, ecco la mappa per sabato 25 febbraio:

E l'attendibilità?

L'aggiornamento della media degli scenari ci fa fare un salto in avanti in termini di percentuali, arrivando per la prima volta al 55%. Ci dovrebbe essere insomma la possibilità di sperimentare finalmente precipitazioni su molte regioni che fino ad ora sono rimaste a secco.

Attenzione però: mancano ancora circa 8/9 giorni all'evento. Una distanza temporale non trascurabile...