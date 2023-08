Il CALDO non darÃ  tregua all'Italia fino al week-end

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea, anche se la situazione si presenta bloccata da giorni:

Il mostro anticiclonico sta soggiogando non solo l'Italia, ma buona parte del nostro Continente. Nei prossimi giorni la struttura stabilizzante tenderà a perdere colpi molto lentamente, ma per avere qualche risultato si dovrà aspettare il fine settimana.

Intanto, anche per oggi possiamo omettere la mappa del soleggiamento in quanto il sole sarà dardeggiante da nord a sud. Vi sarà solo qualche sparuto acquazzone sulle Alpi ed all'estremo sud nelle ore pomeridiane, per il resto situazione stabile.

Puntiamo invece lo sguardo su un argomento ben più importante, ovvero le temperature. La prima mappa mostra i valori attesi in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio, martedi 22 agosto:

Quadro termico ancora da allarme rosso su molte regioni italiane. Segnaliamo 40° tra la bassa Toscana e il Lazio, 39° sulla Valpadana orientale. Molte aree con temperature attorno a 37-38°.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo (o indice di calore) che sarà presente in Italia alle ore 17 di questo pomeriggio. Per tutti i dettagli sull'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Ti-segnaliamo/49/ti-segnaliamo-cos-l-indice-di-calore-/97746/

Caldo INSOPPORTABILE in Val Padana. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata specie gli anziani, i bambini ed i soggetti con problemi respiratori . Condizioni di MALESSERE diffuso saranno presenti lungo tutto il versante tirrenico, la Sardegna ed alcune aree del meridione e della Sicilia...insomma, sarà un'altra giornata molto difficile sul fronte del caldo.

Diamo anche uno sguardo al quadro termico atteso per domani, mercoledi 23 agosto, sempre attorno alle ore 16 (dal punto di vista atmosferico non cambierà nulla):

Purtroppo sarà l'ennesima giornata critica con punte di 40° sulla Toscana. Tenderanno a salire le temperature anche lungo il versante adriatico e al meridione. Molte aree con temperature comprese tra 37 e 39°.

