Il CALDO ATROCE spazzato via da INTENSI TEMPORALI

Questa mattina vi mostriamo come era disposto l'intenso fronte temporalesco alle 4 del mattino di oggi, venerdi 8 luglio:

L'amasso temporalesco stava colpendo tra Roma e Napoli e come una gigantesca scopa, spazzava via il caldo e l'afa dall'Italia. Vi ricordiamo che il tutto è nato nel pomeriggio-sera di ieri al nord-est, mentre adesso la medesima linea si trova già al sud dove agiscono temporali intensi.

Al nord e al centro le correnti secche settentrionali hanno ripulito il cielo e la mattinata odierna si presenta limpida e con clima più sopportabile.

Cosa capiterà oggi in Italia? La prima mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia tra le 9 e le 16 di oggi, venerdi 8 luglio. Dove vedere il colore fucsia il soleggiamento sarà ottimo:

Tempo soleggiato al nord, medio-alto Tirreno, Marche, Umbria, Sardegna ed in parte anche sulla Sicilia. Temporali possibili tra Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Calabria, localmente anche di forte intensità. Ventilazione più fresca da nord su tutta l'Italia con rinforzi sul medio-basso Adriatico e al sud.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature previste in Italia alle ore 15 di oggi, venerdi 8 luglio:

Un calo termico sensibile si registrerà soprattutto lungo il versante adriatico e al meridione, meno al nord (segnatamente sul nord-ovest) dove i 30° potrebbero essere localmente valicati sulle aree di pianura. La punta massima dovrebbe essere 34° sulla Sicilia meridionale.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per la giornata di domani, sabato 9 luglio, sempre tra le 9 e le 16 ( ricordiamo ancora che il colore fucsia significa ottimo soleggiamento)

Un po' di nubi al mattino al meridione, ma in via di attenuazione in giornata. Ancora ventoso su parte del centro e soprattutto al meridione per correnti settentrionali. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato e stabile. Temperature ovunque attorno alla media del periodo.

