Il CALDO ATROCE lascerà il posto a TEMPORALI anche FORTI al settentrione

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Sta prendendo corpo la perturbazione sulle regioni settentrionali. Per ora si tratta in prevalenza di nubi medio-alte, anche se sul Piemonte è già attiva qualche cella temporalesca. Il corpo nuvoloso subirà un netto rinforzo in giornata all'arrivo di aria relativamente più fresca dall'Atlantico e sarà causa di temporali anche forti specie sul nord-ovest.

Vediamo subito la mappa dei fenomeni attesi oggi sul nostro Paese fino alle 20 di questa sera:

Ecco i temporali molto intensi che interesseranno questo pomeriggio il Piemonte, parte della Lombardia e della Liguria. Tra la tarda serata e la notte i fenomeni si trasferiranno al nord-est, lambendo anche l'alta Toscana.

Ricordiamo che il rischio di grandinate risulta molto elevato, così come la presenza di intense fulminazioni nei nuclei temporaleschi. Temperature ovviamente in calo sotto eventuali rovesci o temporali.

La seconda mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia tra le 9 e le 16 di oggi, martedi 28 giugno:

Soleggiamento spietato al sud gran parte del centro e al meridione con temperature ancora molto elevate e possibile raggiungimento dei 40° al sud. Nubi invece sulla Toscana e al nord...al nord con temporali.

