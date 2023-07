Il CALDO AFRICANO abbandonerà l'Italia, ma al prezzo di INTENSI TEMPORALI

Iniziamo con l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo di questa mattina in Europa:

Due schiere di temporali sotto osservazione. La principale si diparte dall'Europa centrale verso i settori alpini e le alte pianure. Si tratta di temporali intensi accompagnati anche da grandine e colpi di vento. Più a sud abbiamo invece una linea temporalesca secondaria, a base alta, che sta interessando la Liguria e la Toscana: produce molte fulminazioni, ma precipitazioni scarse con rovesci a gocce grandi. Sul resto del centro, al sud e sulle Isole domina invece l'alta pressione africana con clima molto caldo e stabile.

Cosa succederà nella giornata odierna? I temporali dall'Europa centrale si porteranno sui settori di pianura posti a nord del Po dove sono attesi fenomeni intensi nell'arco della giornata. A sud del Po i temporali a base alta dovrebbero perdere di significato e non si avranno ulteriori fenomeni in giornata a parte forse il Piemonte, ma facciamo parlare le mappe.

La prima mostra i temporali attesi in Italia tra le 11 e le 14 di oggi lunedi 24 luglio:

Forti temporali su Val d'Aosta, Piemonte (eccetto la parte meridionale), in viaggio verso la media e alta Lombardia e il Triveneto. Fenomeni assenti su bassa Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Un po' di nubi medio-alte transiteranno sulla Toscana, ma senza fenomeni, per il resto sole e molto caldo.

La seconda mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia tra le 14 e le 17 della giornata odierna, lunedi 24 luglio:

Temporali in arroccamento sulle alte pianure e sulle Alpi stante un rinforzo della ventilazione da sud a tutte le quote. Sul resto del nord tempo asciutto, così come sul resto d'Italia.

Veniamo ora al quadro termico: questi sono i valori attesi in Italia alle ore 16 di questo pomeriggio:

Abbiamo cerchiato in giallo i valori superiori a 40°. Punte di 44° saranno possibili sulla Puglia e la Sicilia, 43° nel sud della Sardegna, 42° sulle coste abruzzesi, molisane e in Calabria.

Nella giornata di domani, martedi 25 luglio, i temporali proveranno a spingersi un po' piu a sud, ma ne parleremo in altra sede.

