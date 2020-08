I TEMPORALI puntano il versante adriatico e il meridione...

La saccatura responsabile della rinfrescata sull'Italia si sposta ulteriormente verso levante. Questa mattina i temporali riguardano solo l'estremo nord-est e l'alto Adriatico, come mostra la riflettività del radar:

Qualche rovescio sta interessando anche la Calabria, mentre sul resto d'Italia domina una situazione fresca e serena.

Nei prossimi due giorni andranno in scena sull'Italia correnti settentrionali facenti capo ad una depressione in isolamento sullo Ionio. Da venerdi invece l'alta pressione si distenderà su tutta la Penisola ed avremo nuovamente una fase piu calda, anche se non eccessiva.

Ecco la sommatoria della precipitazioni attese in Italia fino alle 20 di questa sera, mercoledi 5 agosto:

Il tempo dovrebbe finalmente migliorare al nord-est. Rovesci e temporali prenderanno di mira invece Marche, Abruzzo e buona parte del meridione peninsulare dove sono attesi feniomeni anche intensi nelle aree interne.

Su tutte le altre regioni tempo soleggiato, specie al nord dove avremo anche un cielo molto limpido.

Correnti piu fresche settentrionali soffiieranno ovunque e faranno finire definitivamente il caldo anche sulle estreme regioni meridionali. Sul resto d'Italia caldo nel complesso sopportabile per l'intera giornata.

Poche le novità per domani, giovedi 6 agosto: ancora rischio di temporali sul medio-basso Adriatico e al meridione, gran sole sul resto d'Italia con temperature in lieve aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località