I temporali diventeranno più frequenti su settore alpino, centro e meridione

SITUAZIONE: una zona di alta pressione coinvolge ancora l'area mediterranea, ma in quota si va instaurando una blanda circolazione depressionaria che coinvolge essenzialmente le nostre regioni centrali e meridionali e solo marginalmente l'arco alpino, innescando situazioni temporalesche.

FENOMENI: qui sotto una mappa delle aree che il nostro modello ritiene a maggior rischio temporali nel corso della giornata odierna.

TEMPERATURE: seguiteranno a rimanere elevate per tutta la settimana, soprattutto nelle aree non interessate da fenomeni temporaleschi, con punte pomeridiane anche superiori ai 30°C.



EVOLUZIONE: mercoledì l'instabilità si accentuerà ulteriormente e i fenomeni potranno coinvolgere molte aree interne del centro e del sud e diverranno più estesi anche sul settore alpino, mentre da giovedì la circolazione di aria fresca in quota si ridimensionerà nuovamente, andando a localizzare l'instabilità al sud fino a spegnersi del tutto tra venerdì e domenica, consegnandoci un fine settimana ancora estivo.



GUASTO: il cambio di circolazione pare confermato per l'inizio della prossima settimana, specie al nord e al centro, dove soprattutto da martedì 22, vi sarà probabilmente un peggioramento del tempo con rovesci e temporali sparsi e un certo calo termico. Il guasto potrebbe poi insistere ed estendersi anche al sud nei giorni successivi, ma al momento questa resta solo un'ipotesi. Seguite gli aggiornamenti. Qui intanto ecco la mappa riabarica prevista per martedì 22 dal nostro modello:



OGGI: al sud nuvolosità irregolare, più intensa sulle regioni estreme e sulla Sicilia con rischio di brevi rovesci o locali temporali, fenomeni temporaleschi possibili anche sulle zone interne ed appenniniche dei restanti settori del meridione.



Al centro instabilità su Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria meridionale con locali spunti temporaleschi pomeridiani all'interno che occasionalmente potrebbero sconfinare sin sulle aperte pianure.



Sui restanti settori del centro più sole. Al nord bel tempo sulle pianure e le coste, un po' di instabilità sui monti con qualche spunto temporalesco su centro-est Alpi, localmente intenso nel pomeriggio. Temperature senza variazioni rilevanti.

