I TEMPORALI ci salutano; monta il GRANDE CALDO!

Di seguito, l'immagine satellitare che mostra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Le infiltrazioni di aria più fresca che hanno determinato temporali locali, ma anche intensi al nord e nelle aree interne del centro, si sposta verso levante, interessando ancora l'estremo nord-est. Su tutte le altre regioni l'alta pressione sta rinforzando, facendo piazza pulita di nubi e fenomeni.

Cosa succederà nella giornata di oggi, venerdi 18 agosto, in Italia? Vi mostriamo il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 18 agosto ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Addensamenti tra Veneto orientale, Trentino e Friuli con qualche temporale. Nel pomeriggio non si escludono sporadici temporali anche nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale; fenomeni in attenuazione in serata. Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato.

Temperature ancora stazionarie, con condizioni di caldo moderato su tutta l'Italia. Ecco i valori attesi alle ore 17 del pomeriggio odierno:

Punte di 36° in Sardegna, 35° in Sicilia, sulla bassa Lucania e le aree interne della Toscana.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 della giornata di domani, sabato 19 agosto:

Tempo stabile e soleggiato ovunque con eventuali addensamenti che avranno carattere temporaneo e non saranno associati a nessuna precipitazione. Temperature in aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località