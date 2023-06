GROSSO: "visto? Non passa la linea del CALDO INTENSO prolungato..."

Il colpo di scena era dietro l'angolo. Una sfuriata repentina dell'anticiclone africano, nata dal nulla, non può durare un'eternità. Fiammate del genere, istigate dall'inserimento di una saccatura a ridosso dei Pirenei, non durano molto se la saccatura riesce in qualche modo a sfondare nel Mediterraneo.



Ed è proprio quello che succederà tra venerdì 23 e domenica 25 giugno, con il cavo d'onda in arrivo al nord pronto ad evolvere in goccia fredda e a scivolare verso le Isole Maggiori, determinando condizioni di instabilità con temporali dapprima al nord e poi anche sul resto del Paese, anche se più frequenti ed intensi a ridosso dei rilievi.

La cosa che emerge in maniera lampante è che partendo proprio dal passaggio di questa goccia fredda, l'estate potrebbe avere ulteriori problemi ad affermarsi in maniera decisa sul bacino del Meditterraneo.



Innanzitutto perchè in seguito sarebbe l'anticiclone delle Azzorre e non più l'africano a farsi avanti sullo Stivale e poi il suo dominio risulterebbe costantemente minacciato da altre scorribande atlantiche, associate a temporali e frescura, non solo per fine mese ma anche per l'inizio di luglio.



Insomma: pronti, via e l'estate è già ai box? La grande estate non ce la farà a farsi notare come al solito? Diciamo che quest'anno dovrà mettercela proprio tutta per rimanere sulla scena, perchè qualcosa sembra impedire alla cintura degli anticicloni subtropicali di farsi largo in maniera netta e persistente alle nostre latitudini.



Seguite tutti gli aggiornamenti!