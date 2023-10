GROSSO: "tra le piovose perturbazioni atlantiche e il freddo russo, l'Italia è nel mezzo e quindi..."

La situazione non è di facile soluzione perchè la configurazione barica sull'Europa si dovrà assestare dopo il mutamento previsto da sabato 14.



Nella prima fase si aprirà un corridoio da ovest responsabile di qualche passaggio piovoso tra martedì 17 e mercoledì 18, come vediamo sopra, ma molto più importante appare la disposizione barica per i giorni successivi.

Infatti andrebbe disponendosi ad est aria decisamente fredda per il periodo, in grado forse di interagire con le saccature che tenteranno di sfondare da sud ovest entro sabato 21 ottobre:

Il freddo da est e le correnti umide da ovest da sempre costituiscono un cocktail micidiale per il maltempo in Italia . Una situazione come quella che vi mostriamo qui sotto, prevista dal modello europeo, porterebbe anche nevicate anticipate sulle Alpi dalle quote medie, ma quanto è attendibile?

Lo schema barico dell'anticiclone sbilanciato sulla Scandinavia sempre ormai decisamente attendibile ma la disposizione delle figure bariche nell'area mediterranea è ancora la cosa meno chiara di tutta la situazione.



E QUINDI?

Confermati i deboli passaggi piovosi tra sabato 14 e domenica 15 ottobre (45%), così come sempre ormai probabile, ma non troppo, quello tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, (55%), ma l'evoluzione successiva rimane ad altissima incertezza con il maltempo solo in leggero vantaggio su una possibile strozzatura di tutte le opportunità di cambiamento.