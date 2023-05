GROSSO: "se cadesse solo la metÃ  della PIOGGIA prevista dai modelli ci sarebbe di che stupirsi (e preoccuparsi)

Ma non sono carte potenzialmente alluvionali quelle che si prevedono per i prossimi 10 giorni sull'Italia?

Ad una prima analisi, pare evidente che il maltempo previsto, stante il reiterarsi di situazioni depressionarie con minimi anche vistosi e persistenti, potrebbe far pensare di fornire una risposta lapidaria: SI!

Per molte regioni scatterebbe una severa allerta maltempo, Sardegna e nord-ovest compreso, ma soprattutto nord-est e regioni centrali tirreniche, a veder certe carte e soprattutto certi accumuli in tempi molto stretti previsti per il prossimo fine settimana: anche oltre 100mm in poche ore, valori da nubifragio.



L'esperienza però ci dice che facilmente almeno la metà di questo maltempo potrebbe ridimensionarsi fisiologicamente avvicinandosi all'evento, sia perchè ogni modello sbanda ancora sull'esatto posizionamento delle varie depressioni in formazione, sia perchè la portata dell'aria fresca presente in quota viene spesso ridimensionata.

Resta comunque una situazione alla quale nessuno sino a qualche settimana fa avrebbe dato anche un solo briciolo di credito, eppure guardate che voragine barica:

Se andasse come la vedono i principali modelli come andrebbe a finire?

NORD: vedrebbe piogge consistenti tra martedì sera 9 e mercoledì pomeriggio 10, poi tra giovedì sera e venerdì pomeriggio e poi ancora tra sabato pomeriggio e domenica, in particolare il nord-est. E ancora altri disturbi temporaleschi o veri e propri peggioramenti interverrebbero tra lunedì 15 e martedì 16.



CENTRO: vedrebbe piogge moderate mercoledì 10, molta instabilità tra giovedì e soprattutto venerdì, maltempo severo tra sabato e domenica, specie sul Tirreno e addirittura la Sardegna, ancora tanta instabilità nei giorni successivi.



SUD: piogge e rovesci moderati mercoledì, instabilità tra giovedì e venerdì, piogge e temporali a tratti tra sabato e domenica, più intensi sulla Campania e sulla Sicilia, poi ancora instabilità ma con possibili intervalli di tempo migliore e più caldo. Da verificare.

A breve, se confermate anche nelle prossime emissioni, mostreremo tutte le mappe più significative sul maltempo in arrivo.