GROSSO: "sarà un maggio vecchio stile, PIOGGE frequenti, poco anticiclone e dunque poco caldo"

Un passo avanti è innegabile che sia stato fatto. L'anticiclone non è più quel mostro invadente che nega ogni inserimento delle saccature atlantiche, già nei mesi scorsi con le piogge al centro e al sud si era intuito che la situazione avrebbe potuto sbloccarsi e così sta avvenendo.



Ora ci sarà una bella passata di pioggia quasi per tutti tra domenica 30 aprile e mercoledì 3 maggio a partire dal nord e dal Tirreno e in estensione alle rimanenti regioni, come si nota da questa doppia mappa, la prima barica e la seconda che, con una scala di colori ci evidenzia la probabilità di accumuli maggiori di 5mm (più la colorazione tende al rosso più è alta):

Nel week-end 6-7 maggio nuovo episodio piovoso in arrivo al nord e al centro grazie all'inserimento di una saccatura di origine atlantica che porterà rovesci e temporali sparsi, qui vediamo la carta barica e quella relativa alla probabilità di precipitazioni superiori ai 5mm:

Addirittura più rilevante, pur con tutte le cautele del caso, il guasto che viene proposto nei giorni immediatamente successivi, tra il 9 e il 10 maggio, con una depressione pronta a coinvolgere il nord Italia e tanta pioggia ancora in arrivo, anche qui doppia mappa, barica e relativa alla probabilità di pioggia:

Da rilevare ancora la tendenza per metà mese, che vedrebbe sempre l'Atlantico sfondare da ovest con la sua aria fresca e i suoi impulsi instabili su gran parte d'Italia:

COMMENTO: un andamento insomma del tutto in linea con l'andamento di un mese di maggio vecchio stile, dove pioveva spesso e il caldo era limitata a qualche giornata. Ecco, a proposito di caldo, se dovesse essere confermata questa linea di tendenza, se ne vedrà ben poco, o meglio ce ne accorgeremo per la generosa insolazione durante le belle giornate, che non mancheranno, ma non per ondate africane precoci. E sarebbe già un gran bel risultato.