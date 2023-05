GROSSO: "PIOGGE? Ora l'attenzione si sposterà all'estremo nord-ovest, sulla Sardegna e..."

COMMENTO

Un bel diluvio su Torino e in genere su tutto l'ovest del Piemonte? Si, è probabile da venerdì a domenica, grazie alla risalita di una seconda rara depressione, che dall'Algeria si porterà a ridosso del Tirreno centrale, coinvolgendo la Sardegna, soprattutto il suo versante orientale, poi la Calabria jonica, grazie al richiamo sciroccale che addosserà aria umida sui versanti sopravento della regione e infine il versante adriatico, ma in parte anche la Sicilia.

Insomma ci aspettiamo la seconda puntata del maltempo che negli ultimi giorni ha bersagliato il centro-sud e in particolare il versante adriatico sino alla martoriata Emilia-Romagna, la regione che più di tutte ha pagato a caro prezzo l'azione di un doppio episodio di maltempo come fosse novembre.



Prima o poi questa compensazione doveva arrivare, lo ha fatto a maggio, mese non nuovo alle alluvioni, anche se nessuno dei super esperti chiamati a spiegare cosa stia accadendo lo ricordi, basta addossare tutte le colpe al cambiamento climatico e liquidare la questione in due parole.

Dopo il secondo episodio perturbato arriverà con buona probabilità un episodio estivo, con l'anticiclone che potrebbe farsi largo da ovest, anche se non tutti i modelli concordino sull'efficacia di questa iniziativa.

RIASSUNTO

-Le piogge sull'Emilia-Romagna sono destinate ad attenuarsi entro sera su tutta la regione. E' sicuramente una buona notizia.

-Giovedì rimarrà attiva la circolazione depressionaria ma senza più mordente, in attesa di rinforzi dal nord-ovest del Continente, che arriveranno dalla notte su venerdì 19, quando in risposta si attiveranno correnti sciroccali che porteranno pioggia al nord-ovest, anche abbondanti nel Cuneese, come vediamo in questa mappa:

-Nuclei di vorticità importanti andranno organizzandosi a ridosso della Sardegna e sabato dilagheranno su molte regioni, in concomitanza con la risalita verso nord della depressione africana con fenomeni molto abbondanti attesi su Ogliastra e Gallura sino alla Costa Smeralda, temporali passeggeri in Sicilia, piogge intense sulla Calabria jonica e ancora per stau sulle vallate occidentali del Piemonte:

Domenica 21 ancora Piemonte colpito, altre precipitazioni in risalita a ridosso dell'Appennino emiliano, sul medio e basso Adriatico, ancora sulla Calabria Jonica in Barbagia e sulla costa sarda orientale all'altezza di Cala Gonone.

Naturalmente queste mappe si riferiscono ai fenomeni di alcune ore della giornata, mentre per un quadro riassuntivo della situazione, per capire davvero quanto pioverà sino a lunedì 22 è opportuno riferirsi a questa mappa :

Tra le regioni che riceveranno ben pochi mm in questa passata ci sono l'alto Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l'alta Valle d'Aosta. Al centro l'Umbria e la Toscana risulteranno le meno colpite. Per la siccità presente invece sul Ponente ligure il modello regala sconfinamenti delle precipitazioni in costa tra Savonese ed Imperiese, ma la situazione non è chiaramente definita.

Ed eccoci al tentativo di restaurazione della Prima Repubblica, cioè al ritorno dell'anticiclone nel corso della prossima settimana, entro mercoledì 24, un tentativo per ora un po' tirato ma che comincia a far breccia tra le carte, scopriremo a breve se sarà vera gloria...