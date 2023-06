GROSSO: "ONDATA di CALDO AFRICANA in terza decade? Andiamoci piano"

Il sole cocente? Il caldo feroce? Il modello americano lo vede durante la terza decade del mese di giugno, più precisamente da sabato 24 alla fine del mese.



La notizia ha fatto subito il giro del web, ma sembra quasi di assistere a "prove generali d'estate". La bolla calda dovrebbe attivarsi subito dopo l'ultimo passaggio temporalesco previsto sul nord tra martedì 20 e giovedì 22 giugno.



Da venerdì 23 ecco la progressiva rimonta che dovrebbe abbracciare tutto il Paese da sabato 24 in poi con punte di 24-26°C a 1500m ad ovest della Penisola e tra 16 e 20°C alla stessa quota sulla nostra Penisola, valori che ci catapulterebbero anche al suolo facilmente oltre i 30°C, con punte di 35°C ed oltre.

Vediamo qualche mappa per capire l'exploit potenzialmente previsto:

Ma siamo sicuri che andrà davvero così? No, nient'affatto! La media degli scenari del modello americano vede quell'aria fresca che si può facilmente individuare in Atlantico nell'ultima mappa, spingere decisamente verso est, stimolato da una corrente a getto rediviva in rinforzo da ovest, con giusto quelle ondulazioni sufficienti per portare temporali al nord, specie sulle Alpi e locali anche sulle zone interne del centro, ma anche del sud, ma soprattutto in un contesto termico decisamente meno severo di quanto prevede l'emissione ufficiale del modello americano: