GROSSO: "la vampata di CALORE non ce la leverà nessuno ma le SORPRESE non mancheranno a partire da..."

Il caldo alla fine trionfa sempre. Chi comincia ad avere una certa età ricorderà le estati in cui il caldo vero arrivava a luglio e non a giugno, così come i temporali che puntualmente ci visitavano quasi ogni giorno tra maggio e giugno, senza che nessuno si sorprendesse come avviene ora, dove peraltro risultano decisamente più sporadici.



Il clima è molto cambiato naturalmente, lo sappiamo e l'episodio instabile, per alcuni anche perturbato ed estremo che abbiamo vissuto di recente, è ormai acqua passata.

Appena l'anticiclone decide di fare la voce grossa e di schiacciare l'acceleratore fa il vuoto, proprio come le Red Bull in formula uno, in un attimo il drappo rosso si espande sul Mediterraneo e sul centro Europa ed è estate PIENA.

Non ci dilunghiamo nel solito elenco delle città più roventi, diciamo solo che si potrà andare oltre i 35°C al centro e al sud, farà solo leggermente meno caldo al nord. Questo sino a giovedì 22. Lo testimonia questa doppia mappa, prima barica a 5500m e poi termica a 1500m con l'isoterma dei +26°C pronto a colpire parte del centro-sud:

Perchè tra venerdì 23 e domenica 25 giugno ecco una breve ma stretta e dunque insidiosa saccatura sfondare sul settentrione e poi dilagare lungo l'Adriatico con la sua aria fresca e anche qualche forte temporale, come si vede da questa mappa prevista per le 12 di venerdì 23:

I temporali annessi al passaggio di questo cavo d'onda depressionario potrebbero colpire dapprima Alpi, Valpadana, poi traslare su Emilia-Romagna e sabato 24 coinvolgere il medio Adriatico e anche la dorsale appenninica del centro e del sud, fino a terminare la propria corsa sul meridione domenica 25 giugno.

Dove non interverranno i temporali, saranno comunque i venti di Tramontana a riportare un po' di fresco, notate in particolare il calo termico previsto a 1500m all'alba di domenica 25 giugno:

E dopo? Tornerà il grande grosso anticiclone subtropicale? Forse, ma non è detto che lo faccia con la protervia di questi prossimi giorni, anzi per il modello canadese il corridoio d'aria fresca atlantica rimarrà attivo anche da lunedì 26 in poi, favorendo una certa instabilità soprattutto sulle regioni alpine ed adriatiche:

Un segnale insomma che il dominio dell'anticiclone potrebbe NON essere così assoluto, anzi...