GROSSO: la stagione estiva sta per subire la prima vera BATTUTA D'ARRESTO, poi...

Non è finita la buriana temporalesca che ha sconvolto diverse regioni del nord provocando tempeste di vento e grandinate record. Martedì 1 i fenomeni torneranno a presentarsi soprattutto sul Triveneto, ma sarà tra giovedì 3 e sabato 5 agosto che il maltempo risulterà più incisivo, in virtù dell'ingresso di una saccatura ben più incisiva e penetrante rispetto alle precedenti.

In questa occasione i focolai temporaleschi potranno raggiungere anche le regioni centrali e sporadicamente persino il sud, accompagnati da un calo delle temperature e da freschi venti di Maestrale.



Potranno esserci eventi estremi come quelli registrati la settimana scorsa? Si, potrebbero verificarsi altri temporali grandinigeni e accompagnati da raffiche di vento estremamente pericolose.

Il punto è che nel nord e su parte del centro del Continente l'estate sembra già finita da tempo e continuano ad imperversare molte depressioni con pioggia, vento e temperature particolarmente fresche, mentre l'Europa mediterranea è stata terra di conquista dell'anticiclone africano.

Sono mancati quegli scambi meridiani che avrebbero consentito una maggiore dispersione del caldo e un adeguato rifornimento di aria fresca nell'area mediterranea.

Si andrà probabilmente avanti così anche dopo l'episodio temporalesco previsto, anche se qualche segnale di cambiamento d'assetto della configurazione barica c'è, ma non è ancora sufficiente per essere avallato.



Cominciamo dunque dalla situazione prevista per martedì 1° agosto: trenino di correnti instabili a ridosso del settentrione:

Poi ecco il cedimento di giovedì 3 agosto con la saccatura che sfonda nel Mediterraneo e i temporali che puntano mezza Italia:

Ed ecco il calo termico previsto a 1500m per l'alba di sabato 5 agosto, con il caldo scacciato via a colpi di Maestrale:

Infine ecco la sommatoria dei fenomeni attesi tra l'1 e il 10 agosto, dai quali si evince che sarà il nord, specie il nord-est e la Lombardia, l'area maggiormente interessata dai fenomeni più abbondanti, ma è confortante vedere qualche mm anche al sud:

IN SEGUITO: probabilmente andrà a riproporsi con gradualità l'anticiclone con tempo buono e progressivamente più caldo ovunque, ma non estremo; al nord il tempo rimarrà comunque improntato ad una certa variabilità, specie su Alpi, nord-est ed Emilia-Romagna, dove l'alta pressione risulterà ancora molto vulnerabile.