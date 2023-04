GROSSO: "la PIOGGIA è più importante dei ponti festivi e l'occasione va sfruttata..."

Far conciliare la necessità di pioggia del territorio con quelle del turismo, in forte ripresa dopo il tracollo dovuto alla pandemia, non è facile . Eppure il treno carico di pioggia che che arriverà a "stazione Italia" in questi giorni e sino a fine mese non va lasciato passare senza salirci.

E' infatti sempre più raro ormai che "treni piovosi" riescano a transitare alle nostre latitudini, ostacolati da capo treni anticiclonici che deviano le precipitazioni su "binari morti".



Dunque l'anomalia barica che si va realizzando sulla Scandinavia e che lascia il Mediterraneo in balia di aria fresca ed instabile, senza intervenire, e soprattutto la "letargia" dell'anticiclone africano, potrebbero aiutarci, a colmare almeno in parte il deficit idrico che affligge diverse aree del Paese.

Ancora una volta, è bene rimarcarlo, tutto questo NON deriverà dall'arrivo di perturbazioni da ovest, ormai date per disperse, ma dall'azione alternata di depressioni mediterranee (come in questo fine settimana al centro e al sud, nella mappa qui sotto...)

che di temporali pomeridiani, generati dalla presenza di aria fresca in quota, come dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.

In più i modelli individuano anche una depressione al suolo che dovrebbe scavarsi a ridosso del settentrione tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile, dispensatrice questa di fenomeni potenzialmente abbondanti sul nord-ovest, come vediamo da questa mappa:

Qui un esempio delle conseguenze piovose che potrebbero scaturirne per il nord intorno a giovedì 20 aprile:

Che poi stamane la linea di tendenza per il ponte del 25 aprile, cioè da sabato 22 a martedì 25 aprile, strizza maggiormente l'occhio a chi pensa di farsi un bel viaggetto sul territorio , mentre per gli ultimi giorni del mese il modello americano ci va giù pesante con un altro affondo depressionario di quelli che lascerebbero il segno, ma che ancora hanno ancora molto di pittoresco e poco di reale:

RIASSUMENDO:

-l'instabilità temporalesca, pur non rifornendo tutto il territorio di fenomeni estesi, è comunque molto importante per il bilancio idrico anche su scala locale e ci sono buone probabilità che si manifesti



-le piogge al centro e al sud in questo fine settimana e per alcuni giorni della prossima sono fondamentali perchè poi lì da maggio è difficile che piova, specie sulle isole.



-le piogge che potrebbero scaturire al nord da quella fortuita depressione del 20-21 sono preziosissime.



-Il ponte del 25 aprile alla fine per il turismo potrebbe anche risultare soddisfacente, in quella fase si scorge infatti una sostanziale tenuta del tempo, ma da confermare.

-la latitanza dell'anticiclone subtropicale è da sfruttare per altre precipitazioni entro fine mese, come sembrerebbe voler indicare il modello americano.