GROSSO: "la parziale riscossa dell'ANTICICLONE proverà a bloccare parte dei temporali previsti, ma..."

Il borsino del meteo stamane strizza l'occhio ad una maggiore invadenza dell'anticiclone durante l'ultima decade di maggio, rispetto alla linea di tendenza evidenziata nelle ultime emissioni.

Un'invadenza tuttavia non sufficiente a stoppare l'instabililtà nell'area mediterranea, soprattutto al centro e al sud, dove resterà attivo un modesto ma insistente canale depressionario, foriero appunto di situazioni temporalesche lungo tutta la dorsale appenninica durante le ore pomeridiane.

Da notare che alcuni modelli vedono anche una goccia fredda a ridosso della Sicilia con tendenza temporalesca più marcata, eccone un esempio:

L'anticiclone delle Azzorre risulterà comunque in posizione anomala, cioè sbilanciato sul Regno Unito con i suoi massimi sino alla fine del mese, di riflesso influenzerà comunque il tempo del nostro settentrione, cercando di inibirvi l'attività temporalesca, sul resto d'Italia come detto ci riuscirà molto meno:

Farà decisamente più caldo al nord, mentre i valori resteranno nella norma o anche al di sotto di essa sul resto d'Italia; da notare però l'eventualità non ancora scartata da parte dei modelli, di una goccia fredda in quota che potrebbe colpire il settentrione nella giornata di giovedì 25 maggio, provocando temporali diffusi tra Piemonte e Lombardia, come vediamo qui sotto, ma al momento non c'è conferma e univocità di vedute, come sempre avviene del resto in questo tipo di situazioni complesse:

Seguite gli aggiornamenti...