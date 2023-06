GROSSO: "l'armata ROSSA del CALDO prova ad abbracciare il Mediterraneo ma attenzione a..."

Ecco aprirsi il forno africano, all'improvviso, com'era preventivabile che potesse succedere. I modelli leggono così la fine delle anomalie per proporne altre di totalmente opposte, come vediamo da questa analisi termica a 1500m prevista per giovedì 22 giugno (un po' forzata relativa al modello americano). Però poi in parte ci ripensano, forse accadrà così anche questa volta.



Andiamo però con ordine: fine settimana con fenomeni temporaleschi ormai relegati sempre più ad est e sempre più isolati e sporadici . Anticiclone che freme per sfondare nel Mediterraneo e per relegare oltre confine i tentativi di inserimento dell'aria fresca di origine atlantica.

Da domenica 18 giugno temperature che saliranno sempre più sino a martedì 20 giugno, ma soprattutto al centro e al sud. Il nord potrebbe invece risentire dell'avvicinamento di una saccatura da ovest (ultimissima ipotesi del modello europeo e canadese) con passaggio di temporali ed annessa rinfrescata proprio tra mercoledì 21 e venerdì 23 giugno, come mostrano le mappe seguenti:

Dunque come vedete l'armata rossa africana (per la verità con un contributo importante dell'anticiclone delle Azzorre), potrebbe essere disturbata da temporali al settentrione, come accade statisticamente ad ogni estate da questo momento in poi della stagione.



Difficile dire se poi i disturbi si manifesteranno davvero in modo così netto al nord e potranno invece coinvolgere marginalmente anche il resto del Paese, quello che è certo è che "il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge" e dopo tutto se sarà il super caldo a prevalere, farà contenti milioni di italiani, forse la metà, scontenti l'altra metà che non lo sopporta, ma tant'è, guardate anche a che latitudine ci troviamo...